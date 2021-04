COVID-19 à Québec: première journée sous les 200 cas depuis deux semaines

La Capitale-Nationale enregistre 184 nouvelles infections liées à la COVID-19 en 24 heures, une première fois sous la barre des 200 nouveaux cas depuis le 31 mars.

La tendance à la baisse se poursuit donc dans la Capitale-Nationale. Environ 22% moins de personnes sont devenues porteuses de la maladie chaque jour cette semaine par rapport à la semaine précédente.

On compte désormais 29 472 personnes ayant contracté le virus à Québec depuis le début de la pandémie.

Si on déplore une victime supplémentaire de la COVID-19 sur le territoire, pour un total de 1050 décès, les nouvelles hospitalisations semblent ralentir quelque peu. Deux personnes de plus sont actuellement traitées dans les hôpitaux de la région pour combattre la maladie, portant le compte à 112 malades.

Toutefois, on en recense 26 aux soins intensifs, soit cinq de plus que la veille.

Baisse importante au sud

La Chaudière-Appalaches a de son côté connu une étonnante baisse des nouvelles infections. D’après le dernier bilan de la Santé publique, 139 personnes de plus ont contracté le virus dans la région.

Il s’agit d’une baisse de plus de 100 nouveaux cas en 24 heures, et le plus petit bilan depuis le 5 avril.

Une seule personne de plus a été hospitalisée pour vaincre la COVID-19 en Chaudière-Appalaches depuis le dernier bilan. On traite actuellement 32 individus dans les hôpitaux désignés de Lévis et Saint-Georges, dont 12 (+2) aux soins intensifs.

Vaccination

Samedi, 9065 vaccins ont été administrés dans la Capitale-Nationale. Le nombre de doses injectées est maintenant 212 218. Au sud du fleuve, 3946 personnes ont été vaccinées en 24 heures, pour un total de 111 523 bras piqués depuis le début de l’opération.