Les développements sur le coronavirus du 18 avril 2021

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23h00

PLANÉTAIRE

Cas: 141 124 378

Morts: 3 017 555

Rétablis: 80 612 103

ÉTATS-UNIS

Cas: 31 669 880

Morts: 567 217

CANADA

Ontario: 416 995 cas (7716 décès)

Québec: 336 952 cas (10 802 décès)

Alberta: 170 795 cas (2040 décès)

Colombie-Britannique: 117 080 cas (1530 décès)

Saskatchewan: 38 160 cas (465 décès)

Manitoba: 36 159 cas (959 décès)

Nouvelle-Écosse: 1807 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1788 cas (33 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1043 cas (6 décès)

Nunavut: 414 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 170 cas

Yukon: 76 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 43 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 121 498 cas (23 623 décès)

NOUVELLES

20h42 | Le Venezuela va compléter le paiement de 120 millions de dollars pour des vaccins Covax

Le Venezuela va compléter la semaine qui vient le paiement total de 120 millions de dollars pour 11,3 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 à travers le système Covax de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les pays défavorisés, a annoncé dimanche le président Nicolas Maduro.

AFP

20h17 | Nouvelle manifestation contre le couvre-feu à Montréal

Plusieurs personnes ont de nouveau pris part à une manifestation dans les rues du centre-ville de Montréal, dimanche soir, afin de dénoncer le retour du couvre-feu à 20 h depuis une semaine.

20h02 | Fermeture de la frontière: la police et Québec clarifient les règles

La frontière entre le Québec et l’Ontario sera surveillée étroitement par les autorités à partir de 00 h 01, lundi, mais le gouvernement et la police ont tenu à clarifier les règles quant à cette mesure.

Marc Desrosiers / JdeM

20h00 | AstraZeneca sera offert aux plus de 40 ans en Ontario

L’Ontario offrira le vaccin d’AstraZeneca aux personnes de 40 ans et plus à compter de mardi, a indiqué dans un courriel la porte-parole de la ministre de la Santé, Christine Elliott.

AFP

18h54 | COVID: deux des principales villes des îles Fidji confinées

Deux des principales villes des Fidji sont confinées lundi après que l'archipel ait enregistré son premier cas de contamination locale à la COVID-19 en douze mois de pandémie, ont annoncé dimanche les autorités.

Photo Fotolia

16h19 | Séries de la coupe Stanley : les équipes canadiennes encore dans le flou

La Ligue nationale de hockey (LNH) espère encore permettre aux équipes canadiennes qui accéderont aux séries éliminatoires de disputer leurs matchs locaux à leur domicile habituel, mais un transfert dans une bulle aux États-Unis n’est pas exclu.

Martin Chevalier / JdeM

15h57 | Le Dr Arruda sera vacciné contre la COVID-19 lundi

Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, recevra lundi sa première dose du vaccin contre la COVID-19.

Photo Stevens Leblanc

15h27 | Éclosion au Collège Notre-Dame: la santé publique commande un dépistage massif

À la suite de la récente éclosion de COVID-19, la santé publique commande une opération de dépistage massif pour tous les élèves et le personnel du Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup.

15h19 | Le Canada à la rescousse de l’Ontario

Ottawa a décidé de prendre la situation en main pour tenter d’aider l’Ontario à contrôler la crise sanitaire de COVID-19 qui fait rage dans la province, en annonçant dimanche de nouvelles mesures de soutien.

14h36 | La moitié des adultes américains a reçu au moins une dose d’un vaccin anti-COVID

La moitié des adultes américains a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, selon les données actualisées dimanche par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays.

AFP

14h34 | COVID-19 à Québec: première journée sous les 200 cas depuis deux semaines

La Capitale-Nationale enregistre 184 nouvelles infections liées à la COVID-19 en 24 heures, une première fois sous la barre des 200 nouveaux cas depuis le 31 mars.

13h49 | Ottawa ne ferme pas la porte à l’état d’urgence

Plusieurs provinces ont déjà déclaré l’état d’urgence sur leur territoire respectif depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement fédéral, lui, n’a pas encore exclu cette possibilité afin d’agir avec force contre la troisième vague de contamination.

13h13 | COVID-19: les hôpitaux plus pleins que jamais en Ontario

La flambée de cas de COVID-19 que connaît l'Ontario a continué à remplir les hôpitaux de la province, qui comptent plus de patients terrassés que jamais par le virus.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

12h13 | L'Argentine reçoit 864 000 doses du vaccin AstraZeneca

L'Argentine a reçu dimanche une livraison de 864 000 doses du vaccin anti-COVID AstraZeneca en provenance des Pays-Bas dans le cadre du système Covax et de l'accord passé avec l'OMS, a annoncé le gouvernement argentin.

12h04 | La vaccination avec Johnson & Johnson devrait reprendre rapidement aux États-Unis

Le vaccin anti-COVID de Johnson & Johnson, dont l'utilisation est suspendue aux États-Unis, devrait être de nouveau utilisé, peut-être accompagné de «restrictions», et une décision devrait être rendue publique d'ici vendredi, a affirmé le conseiller médical de la Maison-Blanche Anthony Fauci dimanche.

11h01 | 1344 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 1344 cas de COVID-19 et 9 décès, portant le total à 336 952 personnes infectées et 10 802 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1537 infections et 8 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 AVRIL 2021

- 336 952 personnes infectées (+1344)

- 10 802 décès (+9)

- 683 personnes hospitalisées (-9)

- 175 personnes aux soins intensifs (-)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 35 308 pour un total de 8 176 796

- 58 945 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 358 757

AFP

10h32 | Système de santé :«Ç’a été difficile dans les trois dernières semaines»

« Pour l’instant, on est bien contents que la tendance reste sur un plateau, car le système de santé a beaucoup de difficulté à faire face aux augmentations de problèmes de santé », explique le Dr Gilbert Boucher, urgentologue.

9h32 | Les masques contre la COVID tombent en Israël

Depuis un an, les Israéliens marchaient dans les rues sans que l'on puisse voir leurs visages, barrés de masques sanitaires. Mais dimanche, ces derniers sont tombés à l'extérieur, signe d'une première «victoire» contre le coronavirus dans le pays.

AFP

9h05 | Un meilleur accès aux masques à fenêtre transparente réclamé

Les personnes malentendantes militent pour que les masques à fenêtre transparente soient plus accessibles et plus répandus.

Capture d'écran TVA Nouvelles

8h24 | «On ne prendra jamais assez de précautions» contre la COVID

Pour Jacques Lapierre, il est difficile d’imaginer que la situation de l’Ontario ne déteigne pas sur le Québec.

8h10 | Vaccination: des médecins demandent de prioriser les femmes enceintes

Les femmes enceintes doivent être vaccinées contre la COVID-19 en priorité, demande la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), alors qu’on observe une recrudescence de leur hospitalisation en raison du virus en Ontario.

Photo Jérémy Bernier

7h10 | Télétravail: la grande dispersion des fonctionnaires fédéraux

Des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux pourraient travailler dans leur propre quartier sans jamais venir à Ottawa grâce à l’ouverture de bureaux collaboratifs partout au pays après la pandémie.