La vaccination avec Johnson & Johnson devrait reprendre rapidement aux États-Unis

Le vaccin anti-COVID de Johnson & Johnson, dont l'utilisation est suspendue aux États-Unis, devrait être de nouveau utilisé, peut-être accompagné de «restrictions», et une décision devrait être rendue publique d'ici vendredi, a affirmé le conseiller médical de la Maison-Blanche Anthony Fauci dimanche.

«Je ne pense pas que la pause continuera au-delà de vendredi. Nous aurons très probablement une décision», a indiqué le Dr Fauci sur la chaîne ABC, faisant référence au groupe d'experts qui devraient se réunir prochainement pour évaluer les possibles liens entre le vaccin et la formation de graves caillots sanguins.

«Je pense que (la vaccination) reprendra, peut-être avec des restrictions. Je ne suis pas certain de ce que ce sera, si elles seront liées à l'âge ou au sexe, ou s'il sera simplement accompagné d'un avertissement», a-t-il ajouté.

Washington a suspendu mardi l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire américain Johnson & Johnson afin d'enquêter sur six femmes ayant développé des cas graves de caillots sanguins en association avec des bas niveaux de plaquettes après leur injection, aux États-Unis.

Les membres du groupe d'experts, réunis une première fois mercredi à la demande des Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), principale agence américaine de santé publique, avaient déclaré avoir besoin de plus de temps avant de décider d'une possible restriction de ce vaccin.

Tout en disant ne pas vouloir «devancer» les décisions de ce groupe, le Dr Fauci a rappelé que les cas graves de caillots sanguins étaient selon lui «extraordinairement rares», et que la pause décidée devait servir à «examiner la situation et s'assurer que nous disposons de toutes les informations possibles.»