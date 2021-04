Campagne de vaccination: Québec pourrait abaisser l’âge pour l’AstraZeneca

Tout semble indiquer que le Québec permettra aux gens de moins de 55 ans de recevoir le vaccin AstraZeneca, afin d’accélérer la campagne de vaccination.

« On attend un avis du CIQ [NDLR : Comité sur l’immunisation du Québec], qui devrait sortir dans le courant de la journée. Je ne peux pas vous dire à quel âge on va baisser, mais selon ce que j’en sais, on va effectivement pouvoir abaisser l’âge. Parce que quand on l’avait mis à 55 ans, c’était par une mesure de prudence », a déclaré le directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda, lundi matin.

• À lire aussi: EN IMAGES | Le Dr Arruda est maintenant vacciné!

• À lire aussi: AstraZeneca: l'âge minimal à 40 ans en Alberta

• À lire aussi: AstraZeneca sera offert aux plus de 40 ans en Ontario

Photo TVA Nouvelles

Dr Arruda venait tout juste de recevoir sa première dose du vaccin contre la COVID-19, du fabricant Moderna, dans une pharmacie de Saint-Eustache.

Le Dr Arruda est tjrs en lien avec ses homologues canadiens au sujet de l’âge pour administrer #AstraZeneca.



On attend l’avis officiel de nos experts au Québec dans les prochaines heures.



Il faut sauver le + de vies le + rapidement avec le vaccin.https://t.co/xh999X4ZWY — Christian Dubé (@cdube_sante) April 19, 2021

Lundi matin, le cabinet du ministre de la Santé avait également confirmé que Québec étudie la possibilité d’abaisser l’âge permis sous la barre des 55 ans.

Le gouvernement Legault emboîterait ainsi le pas à l’Ontario et l’Alberta, qui ont déjà annoncé que l’âge minimal passera à 40 ans dès mardi dans leurs provinces.

Le vaccin d’AstraZeneca a soulevé des inquiétudes récemment en raison des thromboses décelées chez certaines personnes de 55 ans et moins, principalement des femmes, l’ayant reçu.

Toutefois, les autorités sanitaires font valoir que le risque est minime. « Il y aurait un cas de thrombose par 100 000 à 250 000 doses de vaccin administrées. Une femme qui utilise un contraceptif oral a un risque sur 2500 de développer une thrombose, donc 100 fois plus de risques », a récemment relativisé le Dr Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).