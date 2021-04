EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 15h30

PLANÉTAIRE

Cas: 141 662 932

Morts: 3 024 099

Rétablis: 81 006 833

ÉTATS-UNIS

Cas: 31 700 126

Morts: 567 422

CANADA

Ontario: 416 995 cas (7716 décès)

Québec: 338 044 cas (10 816 décès)

Alberta: 170 795 cas (2040 décès)

Colombie-Britannique: 117 080 cas (1530 décès)

Saskatchewan: 38 160 cas (465 décès)

Manitoba: 36 159 cas (959 décès)

Nouvelle-Écosse: 1807 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1788 cas (33 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1043 cas (6 décès)

Nunavut: 414 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 170 cas

Yukon: 76 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 43 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 127 037 cas (23 656 décès)

NOUVELLES

15h04 | COVID-19: 9 décès de plus dans la grande région de Québec

Les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches enregistrent toutes deux un bond dans leurs hospitalisations et un important pic de décès lundi. Un total de neuf décès ont été enregistrés en 24 heures dans la grande région de Québec, 60% des décès de la province.

Photo d'archives Simon Clark

14h06 | Comment déceler une thrombose post-vaccin?

Alors que le gouvernement songe à ouvrir la vaccination aux moins de 55 ans, les inquiétudes de la population face au vaccin AstraZeneca demeurent, principalement en raison de possibles cas de thrombose post-vaccin.

13h48 | Israël achète encore des millions de doses de vaccins Pfizer

Israël a signé lundi un accord avec le géant pharmaceutique américain Pfizer permettant à Israël d'obtenir de nouveau des millions de doses du vaccin contre la COVID-19, selon un communiqué conjoint du bureau du premier ministre et du ministère de la Santé.

13h33 | Difficile de planifier ses vacances estivales

Si l’été dernier la région de la Gaspésie connaissait un engouement inespéré, la situation pourrait être très différente cette année en raison des règles qui ne sont pas les mêmes dans les différents paliers de couleur.

Capture d'écran/Monsieur Chalet

13h09 | Avis défavorable du comité d'urgence de l'OMS sur le passeport vaccinal

Le comité d'urgence de l'OMS sur la COVID a indiqué lundi ne pas être favorable à un passeport vaccinal obligatoire pour les voyageurs internationaux, même si la pratique semble séduire.

11h32 | Campagne de vaccination: Québec pourrait abaisser l’âge pour l’AstraZeneca

Tout semble indiquer que le Québec permettra aux gens de moins de 55 ans de recevoir le vaccin AstraZeneca, afin d’accélérer la campagne de vaccination.

Photo AFP

11h19 | Des Ontariens qui viennent encore faire le party dans les Laurentides

Pendant que le nombre de cas de COVID-19 explose en Ontario, plusieurs résidents de cette province sont quand même venus faire la fête dans des chalets locatifs des Laurentides au cours du week-end.

«C’est un problème récurrent. Depuis plusieurs mois, on remarque beaucoup de gens de l’Ontario qui viennent dans les Laurentides, notamment dans des chalets locatifs», a indiqué le sergent Marc Tessier, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

11h | 1092 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 1092 cas de COVID et 15 décès, portant le total à 338 044 personnes infectées et 10 816 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1344 infections et 9 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 AVRIL 2021

- 338 044 personnes infectées (+1092)

- 10 816 décès (+15)*

- 686 personnes hospitalisées (+3)

- 183 personnes aux soins intensifs (+8)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 26 132 pour un total de 8 202 928

- 40 433 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 99 934

* Un total de 10 816 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19.

10h53 | Le NPD réclame le déclenchement de la Loi sur les mesures d’urgence pour l’Ontario

TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Jugeant l’Ontario dépassé par la troisième vague de la COVID-19, le NPD a réclamé, lundi, qu’Ottawa recoure à la Loi sur les mesures d’urgence dans la province.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral jongle avec l’idée de recourir à cette loi – utilisée seulement trois fois dans l’histoire du pays, lors des deux guerres mondiales et de la Crise d’octobre – pour imposer des mesures sanitaires. La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, a d’ailleurs réitéré en entrevue avec Global News, dimanche, que cette option est toujours dans les cartons.

10h16 | À peine quelques heures après avoir fermé ses frontières avec le Québec, l’Ontario recense 4447 cas de COVID-19

10h13 | Le Dr Arruda est maintenant vacciné!

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a été vacciné ce matin dans une pharmacie de Saint-Eustache dans les Laurentides.

Le médecin de 61 ans a reçu sa 1re dose du vaccin de Moderna contre la COVID.

«C’est un moment très important pour moi, la première dose est là, c’est ça qui va nous sauver le vaccin», lance le Dr Arruda tout sourire avec son pansement de superhéros.

9h23 | AstraZeneca: l'âge minimal à 40 ans en Alberta

L'Alberta a annoncé, tard dimanche soir, qu'elle va abaisser de 55 à 40 ans l'âge requis pour pouvoir recevoir une dose du controversé vaccin d'AstraZeneca, dans la foulée d'une décision similaire prise en Ontario.

AFP

8h26 | Industrie aérospatiale du Québec: la relance passe par un appui d’Ottawa

L’industrie de l’aéronautique du Québec ne peut se relancer sans l’apport du gouvernement fédéral, prévient Aéro Montréal, alors qu’Ottawa s’apprête à présenter lundi son budget.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

8h19 | Heille, je n’en avais pas besoin!

Mario Dumont se demande de quoi sera fait le premier budget de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, alors que se dessine le plus lourd déficit jamais enregistré au pays et qu’il juge le gouvernement dépensier.

7h57 | Ouverture de la «bulle» entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande

L'émotion était forte lundi chez les passagers qui s'apprêtaient à embarquer sur les premiers vols de la «bulle», une mesure permettant de voyager entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande sans avoir à effectuer de quarantaine à l'arrivée.

7h31 | Premier budget Freeland sous le signe de la pandémie

Le gouvernement fédéral présente son budget cet après-midi, la première fois depuis deux ans.

CAPTURE D'ÉCRAN, TVA NOUVELLES

6h23 | New Delhi confinée pour une semaine à compter de lundi soir

Les 20 millions d'habitants de New Delhi vont devoir se plier à compter de lundi soir à un confinement d'une semaine, et ce afin de contenir la flambée de cas et de réduire la pression sur les hôpitaux.

6h21 | La Grèce lève la quarantaine pour les résidents de l'UE et de 5 autres pays

5h57 | Frontière fermée entre le Québec et l'Ontario

Les frontières entre le Québec et l’Ontario sont fermées depuis 0h00 cette nuit. Les premiers ministres François Legault et Doug Ford ont décidé de les fermer devant l’explosion des nouveaux cas de COVID-19.

Marie-Anne Lapierre

5h25 | Coronavirus: la visite de Boris Johnson prévue fin avril en Inde annulée

La visite officielle du premier ministre britannique Boris Johnson fin avril en Inde, son premier déplacement majeur à l'étranger, a été annulée en raison d'une aggravation de la pandémie dans ce pays, ont annoncé ses services lundi.

5h00 | Une PME prend les grands moyens pour faciliter la vaccination

Voulant « faire sa part » dans la lutte contre la COVID-19, une entreprise de Québec a décidé d’offrir deux journées de congé payé à sa cinquantaine d’employés pour leur permettre d’aller se faire vacciner contre le coronavirus.

5h00 | Fermeture de la frontière: sa mère laissée seule à Ottawa

La fermeture de la frontière entre le Québec et l’Ontario à partir de ce matin fait paniquer une Montréalaise dorénavant séparée de sa mère de 76 ans qui habite seule et qui a besoin d’aide.

3h58 | Grèce: un cargo en provenance d'Égypte placé en quarantaine au large de Crète, un mort