«La belle tournée»: de grands spectacles télévisés pour faire rayonner le Québec

Les belles régions du Québec seront mises en valeur au petit écran cet été, à travers une série de grandes émissions de variétés intitulée «La belle tournée», animée par Guy Jodoin, que diffuseront TVA et Télé-Québec à compter du 28 juin prochain.

Les deux chaînes présenteront les 10 rendez-vous hebdomadaires, produits par Fair-Play («Révolution», «Les enfants de la télé», etc.), en partenariat avec le Gouvernement du Québec. L’objectif? Démontrer à quel point la Belle Province regorge de beautés, et mettre l’accent sur ses richesses culturelles.

D’ailleurs, l’un des trésors du Québec du domaine de la chanson, Daniel Bélanger, signe la chanson-thème de «La belle tournée».

Chaque épisode de «La belle tournée» exposera le caractère unique d’une région en particulier (Estrie, Mauricie, Montréal, Outaouais, Capitale-Nationale et Charlevoix, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Abitibi-Témiscamingue, Saguenay et Laurentides) et soulignera le talent de ses artistes et artisans.

Musique

La musique sera à l’honneur de chacun de ces spectacles d’envergure. Artistes connus et de la relève se produiront dans un lieu emblématique de la région visitée, où un grand plateau sera érigé pour les tournages, en nature et sans arrière-scène, histoire de montrer le panorama du lieu à la façon d’une carte postale. D’autres endroits de chaque coin du Québec seront aussi mis à profit pour d’autres prestations, plus intimes, qu’on souhaite magiques et touchantes.

Guy Jodoin s’entretiendra également avec des invités issus ou amoureux de la région vedette du jour, dans un cadre propice aux anecdotes et aux confidences.

«La belle tournée» prendra l’antenne de TVA le lundi 28 juin, à 21h. À Télé-Québec, l’émission sera en ondes à partir du dimanche 4 juillet, à 18h.