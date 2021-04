La Caisse acquiert des parts de l’Indiana Toll Road

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a acquis 15 % des parts de l’Indiana Toll Road, une autoroute américaine exploitée majoritairement par l’IFM Global Infrastructure Fund.

«L’[Indiana Toll Road] (ITR) est une route névralgique pour la circulation des marchandises aux États-Unis, et sa résilience de même que son importance pour le secteur de la logistique ont fait leurs preuves au cours des derniers mois. Cette autoroute sera d’autant plus nécessaire dans le contexte de la reprise économique qui s’amorce», a déclaré lundi par voie de communiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

La compagnie australienne IFM Investors, qui a acquis l’autoroute en 2015, conserve toujours plus de 70 % des actifs de l’infrastructure au terme de cette vente, a-t-il été précisé

L’Indiana Toll Road, qui traverse le nord de l’État du même nom de sa frontière avec l’Ohio à celle avec l’Illinois, est exploitée et entretenue en vertu d’un accord de concession et de location conclu avec l’Indiana Finance Authority.

«Le succès de cette transaction témoigne de la grande qualité de l’ITR et des initiatives importantes à valeur ajoutée mises en œuvre par IFM Investors depuis l’acquisition de l’actif en 2015», a indiqué Kyle Mangini, chef mondial des infrastructures chez IFM Investors.