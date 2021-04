COVID-19: nette amélioration en Ontario, la tendance à la baisse au Québec se poursuit

Lentement mais sûrement, le Québec a poursuivi sur sa lancée en maintenant la tendance à la baisse de son bilan, mardi, tandis que l'Ontario a affiché son plus petit nombre de nouveaux cas en près de deux semaines.

La Belle Province a dévoilé un bilan comptant 1136 nouvelles infections, un nombre en légère hausse par rapport à la veille, mais qui demeure sous la moyenne loin sous la barre des 1500 cas franchis à quatre reprises au cours de la dernière semaine. Lundi, le Québec avait rapporté 1092 cas, soit son plus petit bilan en avril.

Par contre, le Québec a dénombré 17 décès de plus, un nombre qui tend à augmenter depuis quelques jours. Le nombre d'hospitalisations a aussi continué à augmenter légèrement (694, +8), compensé par une baisse aux soins intensifs (177, -6).

Nouvelles restrictions

Pendant ce temps, l'Ontario a dévoilé 3469 infections mardi, soit pratiquement un millier de moins que la veille. La province a ainsi mis fin à une séquence de six jours consécutifs au-dessus de la barre des 4000 cas, en plus d'offrir son plus petit bilan en près de deux semaines.

Par contre, 22 décès de plus ont été déplorés. Le nombre d'hospitalisations pour la COVID-19 a aussi continué à s'emballer avec un total de 2360 patients alités (+ 158), dont 773 aux soins intensifs (+18) et 537 sous respirateurs (+21).

Devant la flambée des cas, Toronto et la région de Peel, en banlieue de la métropole, ont annoncé qu'elles obligeront la fermeture de toute entreprise comptant cinq cas et plus en leur sein, afin de ralentir la propagation du virus.

Rappelons que l'Ontario est déjà sous le coup des mesures sanitaires les plus strictes au pays avec la fermeture des commerces non essentiels, un ordre de demeurer à la maison et la fermeture de ses frontières provinciales.

Stable dans l'Ouest

Par ailleurs, les provinces de l'Ouest ont continué à afficher de lourds bilans mardi, l'Alberta (1345 cas, 5 décès) supplantant même le Québec pour une troisième journée de suite, avec un bilan en légère baisse.

La Saskatchewan, avec 250 cas, a affiché des chiffres presque identiques à la veille, tandis que le Manitoba a doublé son nombre d'infections avec 211 cas et 1 décès.

Du côté de l'Est, le Nouveau-Brunswick est devenu la troisième province à dévoiler un cas de thrombose veineuse, après le Québec et l'Alberta.

Plus encourageant, la province des Maritimes s'en est aussi sortie avec aucun nouveau cas mardi, une première en plus d'un mois.

La Nouvelle-Écosse (9 cas), Terre-Neuve-et-Labrador (2 cas) et l'Île-du-Prince-Édouard (1) ont cependant alourdi le bilan de la région Atlantique, qui demeure largement épargnée par le virus depuis le début de la pandémie.

La situation au Canada

Ontario: 424 911 cas (7757 décès)

Québec: 339 180 cas (10 833 décès)

Alberta: 173 531 cas (2048 décès)

Colombie-Britannique: 120 040 cas (1538 décès)

Saskatchewan: 38 651 cas (465 décès)

Manitoba: 36 470 cas (960 décès)

Nouvelle-Écosse: 1831 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1797 cas (33 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1048 cas (6 décès)

Nunavut: 423 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 177 cas

Yukon: 76 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 43 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 138 201 cas (23 706 décès)