EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 18h45

PLANÉTAIRE

Cas: 142 468 444

Morts: 3 035 844

Rétablis: 81 608 039

ÉTATS-UNIS

Cas: 31 779 242

Morts: 568 284

CANADA

Ontario: 424 911 cas (7757 décès)

Québec: 339 180 cas (10 833 décès)

Alberta: 173 531 cas (2048 décès)

Colombie-Britannique: 120 040 cas (1538 décès)

Saskatchewan: 38 651 cas (465 décès)

Manitoba: 36 470 cas (960 décès)

Nouvelle-Écosse: 1831 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1797 cas (33 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1048 cas (6 décès)

Nunavut: 423 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 177 cas

Yukon: 76 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 43 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 138 201 cas (23 706 décès)

NOUVELLES

18h40 | Une «prime COVID» payante

L'augmentation de la charge de travail et des heures supplémentaires au CIUSSS de la Capitale-Nationale a fait bondir les salaires de certains employés qui ont parfois presque quadruplé leurs salaires de base.

18h04 | Des patients COVID de l’Outaouais transférés dans les Laurentides

Des patients de l’Outaouais atteints de COVID-19 ont été transférés vers les Laurentides au cours des derniers jours en raison d’un manque de lits.

AFP

17h51 | La France sur une pente descendante, mais encore trop douce

Une lueur d'espoir? L'épidémie de COVID-19 semble amorcer une pente descendante en France, avec une baisse des contaminations, mais encore trop fragile pour relâcher rapidement les mesures de restrictions.

17h27 | Jusqu'à 4000 camionneurs manitobains vaccinés par le Dakota du Nord

Jusqu'à 4000 camionneurs du Manitoba se feront vacciner au sud de la frontière aux frais du Dakota du Nord, a annoncé le premier ministre Brian Pallister mardi.

17h16 | Vaccination : De nouvelles plages horaires en Mauricie-Centre-du-Québec

Le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec a débloqué des plages de rendez-vous supplémentaires pour permettre l'élargissement de la vaccination aux personnes de 45 ans et plus avec le vaccin d'AstraZeneca.

16h56 | Pause-vaccin pour les enseignants: aux centres de services scolaires de décider, dit Roberge

Il revient aux centres de services scolaires de décider si un enseignant peut se faire vacciner sur les heures de travail, affirme le ministre de l’Éducation. Toutefois, son propre ministère rappelle que l’employeur n’a aucune obligation en ce sens.

Capture d'écran, TVA NOUVELLES

15h24 | AstraZeneca: un troisième cas de thrombose au pays

Le Nouveau-Brunswick a, à son tour, décelé un cas de thrombose veineuse lié au vaccin d’AstraZeneca, a annoncé la province mardi.

15h24 | COVID : le Brésil enregistre le pire taux de mortalité en Amérique

Le Brésil, le deuxième pays le plus endeuillé par le coronavirus, avec près de 375 000 morts, est aussi celui qui compte le pire taux de mortalité des Amériques et de l'hémisphère sud.

15h16 | Johnson & Johnson «confiant» dans son vaccin

Johnson & Johnson (J&J) reste «entièrement confiant» concernant son vaccin contre la COVID-19 et espère trouver «très bientôt» une solution avec les régulateurs sur son utilisation, actuellement suspendue en Europe et aux États-Unis, a affirmé mardi son directeur financier.

AFP

14h44 | Voici où les 45 ans et plus peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca

Le gouvernement Legault a annoncé que les Québécois de 45 ans et plus pourront se faire vacciner avec des doses d’AstraZeneca à compter de mercredi.

14h26 | COVID-19: nette amélioration en Ontario, la tendance à la baisse au Québec se poursuit

Lentement mais sûrement, le Québec a poursuivi sur sa lancée en maintenant la tendance à la baisse de son bilan, mardi, tandis que l'Ontario a affiché son plus petit nombre de nouveaux cas en près de deux semaines.

La Belle Province a dévoilé un bilan comptant 1136 nouvelles infections, un nombre en légère hausse par rapport à la veille, mais qui demeure sous la moyenne loin sous la barre des 1500 cas franchis à quatre reprises au cours de la dernière semaine. Lundi, le Québec avait rapporté 1092 cas, soit son plus petit bilan en avril.

14h22 | Caillots sanguins: les adénovirus au centre des soupçons

Après AstraZeneca, Johnson & Johnson: ces deux vaccins contre la COVID-19, basés sur la même technologie, sont suspectés de provoquer un type très rare de caillots sanguins.

Le point sur ce qu'on en sait.

Dans les deux cas, les soupçons sont nés après des cas de thromboses (formation de caillots sanguins) chez quelques personnes vaccinées.

Il ne s'agit pas de thromboses banales, comme de simples phlébites, mais de thromboses très inhabituelles: elles touchent «des veines du cerveau (thrombose des sinus veineux cérébraux)» et, dans une moindre mesure, de l'abdomen, a indiqué mardi l'Agence européenne des médicaments (EMA) au sujet de Johnson & Johnson (J&J), après avoir fait les mêmes remarques le 13 avril pour AstraZeneca.

AFP

13h18 | «Augmentation spectaculaire» des ITSS, même de la syphilis qui était presque disparue

Les infections transmissibles sexuellement (ITSS), dont la syphillis qui était presque disparue, sont en hausse «spectaculaire».

Malgré les restrictions de contact imposées par la pandémie depuis plus d’un an, les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), dont la syphillis qui était presque disparue, sont en hausse «spectaculaire» chez les moins de 30 ans.

13h15 | Un septuagénaire meurt 12 jours après un vaccin Pfizer: la famille porte plainte

Une plainte contre X pour homicide involontaire a été déposée à Dax (sud-ouest de la France) par les proches d'un septuagénaire décédé d'un arrêt cardio-respiratoire 12 jours après une injection de vaccin Pfizer, a-t-on appris mardi auprès de l'avocat de la famille et du parquet.

13h | EN DIRECT | Québec fait le point sur la pandémie de COVID-19

Les mesures spéciales d’urgence sont prolongées d’une autre semaine, soit jusqu’au 3 mai, dans les régions chaudes où le virus et son variant sont encore très actifs.

Les commerces non essentiels et les écoles resteront donc fermés au moins jusqu’au début du mois de mai dans la Capitale-nationale, Chaudières-Appalaches et l’Outaouais.

Le premier ministre du Québec, François Legault, fait le point sur la pandémie de COVID-19.

12h33 | La quarantaine à l'hôtel pour les voyageurs aériens est prolongée jusqu'au 21 mai, annonce Justin Trudeau

La quarantaine à l'hôtel pour les voyageurs aériens est prolongée jusqu'au 21 mai, annonce Justin Trudeau.



Air Canada et WestJet prolongent la suspension de leurs vols vers les destinations soleil jusqu'à la fin mai.#polcan #tvanouvelles — Raymond Filion (@filionrayTVA) April 20, 2021

12h30 | Les hospitalisations continuent de grimper à Québec

Après une légère accalmie lundi, les cas de COVID-19 sont repartis à la hausse mardi dans la grande région de Québec, avec un total de 335 cas. Fait inquiétant, les hospitalisations continuent de grimper rapidement sur les deux rives du fleuve.

11h | 1136 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 1136 cas de COVID et 17 décès, portant le total à 339 180 personnes infectées et 10 833 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1092 infections et 15 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 AVRIL 2021

- 339 180 personnes infectées (+1136)

- 10 816 décès (+15)

- 694 personnes hospitalisées (+8)

- 177 personnes aux soins intensifs (-6)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 568 pour un total de 8 231 496

- 47 799 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 448 409

10h44 | L’Agence européenne des médicaments renouvelle sa confiance dans le vaccin Johnson & Johnson, malgré de «très rares» cas de caillots sanguins

10h15 | La CSQ dénonce le refus de donner congé au personnel des écoles pour la vaccination

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) déplore le refus du gouvernement Legault de donner congé aux membres du personnel de l’éducation et de la petite enfance qui souhaitent se faire vacciner.

9h59 | La transmission par les surfaces est faible selon les CDC

Le risque de transmission de la COVID-19 sur les surfaces est faible, ont fait savoir les Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC) lundi, qui considèrent même que la désinfection «obsessionnelle» n’est pas nécessairement une bonne chose.

AFP

9h29 | Les crématoriums de l'Inde croulent sous les morts

Un orage de chaleur s'abat sur New Delhi, alors que Mohammed Shamim, fossoyeur, marque une pause en regardant, d'un air abattu, arriver une ambulance transportant le corps d'une énième victime du COVID-19 à inhumer.

9h25 | Nouvelle-Zélande: un cas de COVID-19 à l’aéroport au lendemain du lancement de la bulle

Un employé de l’aéroport d’Auckland a été déclaré positif au coronavirus mardi, au lendemain du lancement de la bulle de voyage avec l’Australie, qui ne devrait pas être affectée par ce cas de COVID-19.

9h15 | États-Unis: la FDA stoppe la production de Johnson & Johnson dans une usine

L’agence américaine des médicaments, la FDA, a demandé que la production du vaccin de Johnson & Johnson soit arrêtée dans une usine qui aurait produit 15 millions de doses déficientes.

8h36 | L'Espagne prolonge les restrictions sur les arrivées du Brésil et d'Afrique du Sud

8h29 | Les masques sont-ils nécessaires à l'extérieur? Les experts se le demandent

De nombreux passants ou cyclistes parcourent les grandes villes américaines en portant un masque, même en étant éloignés les uns des autres

7h15 | Les chimistes peuvent administrer le vaccin

L’Ordre des chimistes du Québec (OCQ) a annoncé mardi que ses membres peuvent désormais participer à l’effort de vaccination contre la COVID-19.

6h29 | Les compagnies aériennes fustigent le prix des tests au Royaume-Uni

5h33 | Hong Kong: 53 passagers positifs à la COVID-19 sur un vol arrivant de Delhi

Au moins 53 passagers d'un vol entre New Delhi et Hong Kong ont été testés positifs à la COVID-19, ont annoncé mardi les autorités hongkongaises qui ont interdit les vols en provenance de l'Inde, des Philippines et du Pakistan.

5h12 | Un complotiste notoire dans la mire du fisc

L’ex-comptable Daniel Pilon, qui est aussi l’une des figures de proue du mouvement anti-mesures sanitaires, est dans la mire de l’Agence du revenu du Canada, qui lui a rendu visite vendredi dernier.

Photo Facebook

5h07 | Des temps difficiles pour les couples

Une hausse marquée des consultations en droit de la famille depuis le retour des Fêtes laisse présager que la vague des séparations n’est pas près de s’arrêter, analysent des experts.

Photo Chantal Poirier

5h00 | Des profs se font demander de reporter leur vaccin faute de suppléants

La pénurie dans le réseau scolaire a des impacts qui se font sentir jusque dans la campagne de vaccination : des enseignants se sont fait demander de reporter leur rendez-vous, faute de suppléants, une situation dénoncée par plusieurs.

Photo d'archives, Agence QMI

0h31 | États-Unis: la FDA stoppe la production de Johnson & Johnson dans une usine

L'agence américaine des médicaments, la FDA, a demandé que la production du vaccin de Johnson & Johnson soit arrêtée dans une usine qui aurait produit 15 millions de doses déficientes.