Une «prime COVID» payante

L'augmentation de la charge de travail et des heures supplémentaires au CIUSSS de la Capitale-Nationale a fait bondir les salaires de certains employés qui ont parfois presque quadruplé leurs salaires de base.

La crise vécue dans plusieurs milieux d'hébergement pour personnes âgées l'an dernier a fait bondir de 19% le nombre d'heures supplémentaires chez les employés du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Les heures supplémentaires combinées à certaines primes ont fait grimper grandement les revenus de certains employés. Parmi eux des préposés aux bénéficiaires et des infirmières auxiliaires.

Une demande d'accès à l'Information obtenue par TVA Nouvelles a permis de dresser une liste des 3 plus hauts salariés parmi ces corps d'emplois au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Chez les préposés aux bénéficiaires dont la rémunération de base à l'échelon le plus élevé est de 42 000$ par année, les 3 salaires les plus importants varient entre 118 000$ et 133 000 $.

Chez les infirmiers et infirmières auxiliaires dont le salaire de base maximale va de 55 000$ à 62 000$ annuellement, le 3e plus gros salaire en 2020 a été de 152 000$, le 2e 160 000$ tandis qu'un ou une employée a pratiquement quadruplé son salaire grâce aux nombreuses heures supplémentaires pour atteindre un revenu de 242 000$.

Pour le président du syndicat des travailleurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale, ces innombrables heures supplémentaires démontrent une fois de plus un manque de main-d'œuvre même si le CIUSSS de la Capitale-Nationale affirme avoir embauché plus de 3400 nouveaux employés au cours de la dernière année.

«C'est surprenant des chiffres comme ça, mais en même temps ça me dérange puisque ça démontre comment le système est mal en point. Des gens font du temps supplémentaire volontaire, mais plusieurs aussi doivent faire du temps supplémentaire obligatoire», a mentionné Richard Boissinot.

Malgré l'attrait de ces salaires élevés, peu parmi les employés que nous avons rencontrés, peu se disent prêts à faire autant d'heures pour y arriver.

«Non j'aime mieux avoir une qualité de vie que de faire du temps supplémentaire», a indiqué une préposée du centre d'hébergement Jeffery Hale.

«Tu fais une année pour avoir un salaire comme ça et l'année d'après tu te retrouves en maladie, c'est ma conclusion», a ajouté une de ses collègues.

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Salaires les plus élevés (2020)

Préposé aux bénéficiaires

1- 133 000 $

2- 127 000 $

3- 118 000 $

Salaire de base maximal : 42 000 $

Infirmiers/infirmières auxiliaires

1- 242 000 $

2- 160 000 $

3- 152 000 $

Salaire de base maximal : 55 000 $ à 62 000 $

Travailleur social

1- 108 000 $

2- 105 000 $

3- 104 000 $

Salaire de base maximal : 82 000 $

Infirmière clinicienne

1- 252 000 $

2- 235 000 $

3- 219 000 $

Salaire de base maximal : 97 000 $

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Directeur de la santé publique : 283 000 $