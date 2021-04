Xavier Dolan tourne avec Julia Roberts

Xavier Dolan réalise la dernière campagne de Chopard mettant en vedette Julia Roberts.

L’entreprise suisse de joaillerie et d’horlogerie de luxe a recruté le cinéaste québécois pour tourner une publicité de 60 secondes dans laquelle l’actrice au célèbre sourire danse et s’éclate devant l’objectif. Le tout, sur l’air enjoué d’Upside Down, de Paloma Faith.

Intitulée «Happy Diamonds», cette campagne vise à promouvoir la montre Happy Sport, sertie de diamants et créée en 1993 par Caroline Scheufele.

D’après une vidéo de coulisses publiée sur fashionmagazine.com, Xavier Dolan et Julia Roberts semblent s’être beaucoup amusés lors du tournage.

Ce n’est pas la première fois qu’une grande marque de mode recourt aux services de Xavier Dolan. En 2016, l’acteur et réalisateur avait joué les mannequins dans une campagne de Louis Vuitton.