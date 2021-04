«C’est totalement horrible que l’on y pense» - Denis Coderre

Questionné par TVA Nouvelles à propos du désarmement de certains policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, s’est attaqué avec vigueur à l’idée de Projet Montréal.

«Ma position est intraitable. Dans un premier temps, on doit donner plus de fonds aux mouvements associatifs qui sont à même de travailler sur le terrain, mais il n’est également pas question de définancer la police ou de les désarmer», soutient l’ancien maire de Montréal.

Le parti de Valérie Plante a soumis récemment en congrès une proposition de projet-pilote pour désarmer certains agents. Une proposition qui évoque l’expérience de pays européens dans lesquels les armes sont utilisées uniquement par des unités spécialisées de police.

«J’ai trouvé totalement horrible que l’on y pense même. Il faut arrêter de souffler le chaud et le froid. Les policiers sont nécessaires. Le vivre ensemble est l’ouverture entre l’équilibre et la vigilance. On a donc besoin d’un agenda de vigilance», appuie Denis Coderre.

Ce dernier ajoute que les caméras corporelles chez les policiers sont nécessaires.