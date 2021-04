Dans son discours annuel, Poutine met en garde l’Occident

Vladimir Poutine a promis mercredi à ses rivaux étrangers une riposte « dure » s’ils tentaient de s’en prendre à la Russie, sur fond de tensions croissantes avec l’Occident et avant des manifestations d’opposition menacées de répression.

Washington et l’UE dénoncent depuis des semaines le déploiement de dizaines de milliers de soldats russes aux frontières de l’Ukraine. Ils critiquent sans relâche l’emprisonnement du principal détracteur du Kremlin, Alexeï Navalny, en grève de la faim depuis trois semaines et qui serait mourant selon ses proches.

AFP

Le président russe, dans son grand discours annuel, a adressé une mise en garde à ses adversaires étrangers.

« Les organisateurs de provocations menaçant notre sécurité le regretteront comme jamais ils n’ont eu à regretter quelque chose », a-t-il martelé.

« J’espère que personne n’aura l’idée de franchir une ligne rouge », a-t-il encore dit, promettant une riposte « asymétrique, rapide et dure ».

AFP

Son porte-parole Dmitri Peskov a précisé aux agences russes que ces lignes concernaient les intérêts de Moscou, l’ingérence dans la vie politique intérieure et tout propos « insultant » pour le pays.

La Russie, du fait du conflit en Ukraine, de la répression de l’opposition, d’accusations de cyberattaques, d’espionnage et d’ingérences électorales est sous le coup de multiples sanctions occidentales.

Mais le seul dossier international précis abordé par M. Poutine est celui d’une supposée tentative « de coup d’État et d’assassinat du président du Bélarus », révélée la fin de semaine dernière par les services de sécurité des deux pays.

M. Poutine a dénoncé le silence occidental, à la veille d’une rencontre à Moscou avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko, honni en Occident du fait de la répression brutale d’un mouvement de contestation depuis août 2020.

COVID-19, crise et élections

Sur le plan intérieur, la crise économique et sanitaire due à la COVID-19 a figuré en bonne place du discours, d’autant que des législatives sont prévues en septembre.

Il a promis des aides supplémentaires aux familles ou encore de freiner l’inflation des prix alimentaires.

« Le plus important maintenant est d’assurer la croissance des revenus des citoyens », a-t-il dit, le pouvoir d’achat des Russes étant en berne depuis des années, sous l’effet des sanctions et désormais aussi de la pandémie.

AFP

À l’approche des élections, Vladimir Poutine reste populaire, mais son parti, réputé corrompu, ne l’est guère. Selon le baromètre de l’institut Levada de mars, les intentions de vote pour Russie Unie sont à 21 %.

Une impopularité sur laquelle M. Navalny comptait s’appuyer durant la campagne.

Sur le plan sanitaire, M. Poutine a salué les succès scientifiques russes, avec l’élaboration de vaccins anti-Covid nationaux, qui doivent « permettre à l’immunité collective de se développer à l’automne ».

Pas un mot sur Navalny

Sans surprise, M. Poutine n’a dit mot du sort d’Alexeï Navalny, qui a cessé de s’alimenter le 31 mars pour protester contre ses conditions de détention. L’Occident réclame sa libération et la vérité sur son empoisonnement en août 2020 et dans lequel les services spéciaux seraient impliqués.

AFP

Dans l’espoir de peser le jour du discours présidentiel, ses partisans ont appelé à des manifestations dans une centaine de villes.

« Pour obtenir des élections honnêtes et la libération de prisonniers politiques, il faut des centaines de milliers, des millions de gens dans la rue et pas une fois, mais autant de fois que nécessaire », a estimé sur YouTube Léonid Volkov, un proche de M. Navalny qui s’est exilé.

La mobilisation semblait en province moins importante que lors de précédentes manifestations en janvier et février, lorsque des dizaines de milliers de Russes avaient manifesté, entraînant au moins 11 000 arrestations.

À Novossibirsk en Sibérie, ils étaient des centaines, selon une vidéo du Fonds de lutte contre la corruption de M. Navalny, scandant « Poutine tueur ». À Tomsk, où l’opposant avait été empoisonné, une petite foule criait « Libérez-le ».

À Moscou, les protestataires veulent se réunir près du Kremlin, mais la police devrait être là en nombre pour les en empêcher.

L’ONG spécialisée OVD-Info comptabilisait mercredi 113 interpellations dans le pays. Des perquisitions ont en outre visé des cadres du mouvement.

L’épouse de M. Navalny, Loulia, a-t-elle publié une photo du couple avec leurs deux enfants proclamant « Reviens vite ! »

Enfin, dès la semaine prochaine, la justice doit examiner une demande du Parquet visant à classer comme « extrémistes » les organisations liées à l’opposant, ce qui exposerait ses militants à des peines de prison.

Les diplomates américains expulsés devront quitter la Russie au 21 mai

Les dix diplomates américains expulsés par Moscou en représailles à l’expulsion la semaine dernière de diplomates russes en poste à Washington devront quitter la Russie avant le 21 mai, a annoncé mercredi la diplomatie russe.

Un haut responsable de l’ambassade américaine a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères où il s’est vu remettre une note « déclarant persona non grata dix employés de l’ambassade », qui devront « quitter notre territoire avant le 21 mai », selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

AFP

« Cette mesure représente une réponse réciproque aux actions hostiles de la partie américaine contre un certain nombre d’employés de l’ambassade de Russie à Washington et du consulat général de Russie à New York », précise Moscou, qui prévient que « d’autres étapes suivront ».