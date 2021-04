EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 13h15

PLANÉTAIRE

Cas: 143 151 998

Morts: 3 048 296

Rétablis: 82 075 701

ÉTATS-UNIS

Cas: 31 804 023

Morts: 568 600

CANADA

Ontario: 424 911 cas (7757 décès)

Québec: 340 397 cas (10 838 décès)

Alberta: 173 531 cas (2048 décès)

Colombie-Britannique: 120 889 cas (1538 décès)

Saskatchewan: 38 651 cas (465 décès)

Manitoba: 36 470 cas (960 décès)

Nouvelle-Écosse: 1831 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1797 cas (33 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1048 cas (6 décès)

Nunavut: 428 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 174 cas

Yukon: 77 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 45 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 144 481 cas (23 750 décès)

NOUVELLES

13h03 | L'Islande approuve le vaccin Janssen sans limite d'âge

L'Islande a approuvé mercredi le vaccin COVID Janssen du laboratoire américain Johnson & Johnson, et va débuter les injections la semaine prochaine.

12h12 | L’AstraZeneca s’envole au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord

La plupart des rendez-vous offerts pour les 45 ans et plus désireux de recevoir le vaccin d'AstraZeneca ont trouvé preneur au Bas-Saint-Laurent en à peine quelques minutes, mercredi.

11h01 | 22 hospitalisations de plus au Québec

Le Québec rapporte 1217 cas de COVID et 6 décès, portant le total à 340 397 personnes infectées et 6 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1136 infections et 17 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 AVRIL 2021

- 340 397 personnes infectées (+1217)

- 10 838 décès (+6)*

- 716 personnes hospitalisées (+22)

- 178 personnes aux soins intensifs (+1)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 44 311 pour un total de 8 275 807

- 55 101 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 503 910

* Un total de 10 838 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19.

11h | Même vacciné, il est possible de contracter la COVID-19

Si la vaccination massive permet de faire ralentir la pandémie dans la province, mais aussi la propagation des variants, elle ne protège pas complètement contre la maladie et les mesures barrières devront rester encore bien longtemps.

C’est le constat que fait le microbiologiste et infectiologue Pierre Harvey qui œuvre dans l’Est-du-Québec, et qui considère que la lutte à la COVID pourrait durer des années.

Il prend en exemple le cas d’une de ses collègues, vaccinée avec Pfizer, qui a quand même contracté le virus, le variant britannique, en raison de ses enfants qui l’ont ramené de l’école.

10h24 | Québec solidaire demande au gouvernement d’étudier les effets du couvre-feu

Québec solidaire souhaite relancer le débat sur l’efficacité du couvre-feu et demande au gouvernement Legault de mandater l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour produire une étude au sujet de ses impacts sur la population.

Photo d'archives, Agence QMI

10h17 | 45 ans et plus: les doses d’AstraZeneca s’envolent en un rien de temps à Québec

Ce sera meilleure chance la prochaine fois pour les gens de 45 ans et plus qui voulaient un rendez-vous pour recevoir le vaccin d'AstraZeneca dans la grande région de Québec. Tôt mercredi matin, tout était déjà comblé, tant dans la Capitale-Nationale que dans Chaudière-Appalaches.

Photo AFP

9h59 | Les États-Unis atteindront leur objectif de 200 millions d'injections

Les États-Unis atteindront cette semaine l'objectif fixé par Joe Biden d'administrer 200 millions d'injections de vaccin contre lla COVID-19 dans les 100 premiers jours de sa présidence, a annoncé la Maison-Blanche mercredi.

L'Inde, deuxième pays le plus touché par le COVID-19 après les États-Unis, est confrontée à une crise sanitaire majeure avec plus de 2 000 décès, près de 300 000 nouvelles contaminations en 24 heures et une pénurie de traitements et d'oxygène.

8h55 | La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé: tournage reporté en mai

Après un premier report, Xavier Dolan commencera à tourner sa première série télé, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, le 31 mai.

8h30 | COVID-19: les femmes enceintes vaccinées en priorité au Québec?

Les femmes enceintes doivent être vaccinées contre la COVID-19 en priorité, a recommandé mardi l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ).

8h10 | Les Francos et le Festival international de jazz de Montréal seront de retour en septembre

Pandémie oblige, les Francos de Montréal et le festival international de Jazz de Montréal ne se tiendront pas au début, mais bien à la fin de l'été, afin de pouvoir célébrer la musique de façon un peu plus «normale»

Sébastien St-Jean / Agence QMI

8h | Disneyland Paris va accueillir un grand centre de vaccination

Un grand centre de vaccination ouvrira samedi à Disneyland Paris, le parc d'attractions situé à 30 km à l'est de la capitale française et fermé temporairement à cause de la pandémie, ont annoncé mercredi les autorités locales.

L’Inde a enregistré plus de 2000 décès dus à la COVID-19 et près de 300 000 nouvelles contaminations en 24 heures, soit l’un des bilans quotidiens les plus élevés au monde depuis le début de la pandémie.

7h15 | Heureuse d’avoir reçu sa dose du vaccin hier soir

Avec l’espoir de devancer les autres, des Québécois de 45 ans et plus se sont précipités dans des sites de vaccination dès l’annonce du gouvernement hier.

Geneviève Gagnon, 45 ans, a affirmé avoir reçu le vaccin d’AstraZeneca hier soir au Stade olympique, à Montréal.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

6h13 | La Finlande envisage de mettre fin à l'état d'urgence la semaine prochaine

La Finlande envisage de lever plusieurs de ses restrictions à compter de la semaine prochaine, dans le cadre d'un «plan de sortie» présenté mercredi par le gouvernement, qui mettrait fin à l'état d'urgent instauré début mars pour contenir l'épidémie de COVID-19.

5h43 | Le coût des vaccins explose sans explication

Le fédéral indique finalement avoir dépensé plus de 9 milliards $ pour acheter des vaccins contre la COVID-19, soit neuf fois plus que ce qu’il affirme depuis des mois.

Photo AFP

5h14 | AstraZeneca disponible aux 45 ans et plus

Les Québécois de 45 ans et plus ont accès à la vaccination avec AstraZeneca dès ce matin, avec ou sans rendez-vous.

Photo AFP

3h51 | Syrie: le bastion d'Idleb va recevoir ses premières doses de vaccin

2h49 | En Guyane, frontalière du Brésil, la vaccination patine

2h04 | Inde: record de contaminations et de décès dus à la COVID-19, l'oxygène commence à manquer

L'Inde a enregistré plus de 2000 décès et près de 300 000 nouvelles contaminations en 24 heures, soit l'un des bilans quotidiens les plus élevés au monde depuis le début de la pandémie