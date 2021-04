Loin de la scène politique et médiatique depuis 2012, l’ancien maire de Montréal, Gérald Tremblay, qui a tenu les rênes de la métropole durant une décennie avant de démissionner, se livre à Mario Dumont.

L’homme de 78 ans, qui a puisé sa force dans la religion, a consacré les quatre dernières années à son livre L’expérience Tremblay signé par l’avocat Claude Laferrière. Entrevue-bilan.

Mario Dumont : Vous avez été un ministre important du cabinet Bourassa, un personnage public durant des années, finalement maire de Montréal. Ça fait neuf ans que vous avez disparu, qu'on ne vous a pas entendu.

Gérald Tremblay: Oui. J'ai vécu en 2012 des événements qui étaient plus ou moins drôles. Ça n'a pas été facile. Alors là, j'avais deux choix. J'avais le choix de me dire que je ne voulais pas que la suite de ma vie soit basée sur de la haine, de l'amertume, de la rancœur, mais je voulais consacrer toutes mes énergies à L'expérience Tremblay. Je trouvais que mon cheminement nous amenait à faire une démonstration claire, limpide, irréfutable qu'il y avait urgence de vaincre le statu quo. Donc, aujourd'hui, je dis qu'il faut dans un premier temps reconnaître les municipalités sous des entités constitutionnelles, au même titre que le gouvernement fédéral et provincial, et leur donner les moyens.

M.D. : Je veux revenir sur votre décision. Dans le livre, vous dites, et je cite: "En raison d'allégations non fondées, de pressions politiques et populaires et dans le meilleur intérêt de Montréal," vous avez envoyé votre lettre de démission. Toutes les allégations étaient non fondées?

G.T. : À mon sujet? Définitivement.

Pressions politiques

M.D.: Je comprends. Pressions politiques et populaires ... Qui vous mettait de la pression politique pour quitter?

G.T. : Le gouvernement du Québec. Alors, téléphone de Pauline Marois, les différents ministres. Ils ont fait des commentaires. D'ailleurs, c'est tout dans le livre. Si vous prenez... Si vous regardez. Mais moi, je ne veux pas revenir sur le passé.

M.D.: Est-ce que vous auriez dû rester, vous accrocher, à ce moment-là?

G.T.: Non. Non, c'était d'après moi impossible. Je ne voyais pas, dans le contexte, comment je pouvais être encore utile. Mais il y a eu une commission. Le gouvernement a investi 46 millions de dollars. Il y a des escouades qui ont la responsabilité de faire la lumière de tous ces événements qui existaient depuis 1988 selon la commission Charbonneau. Alors moi, je me suis dit: Je ne peux rien pour le passé, mais pour l'avenir, l'expérience que j'ai vécue, notamment au niveau municipal pendant 11 ans et au gouvernement du Québec pendant 5 ans....

M.D.: Elle a une valeur ...

G.T.: Elle a plus qu'une valeur.

Allégations et tribunaux

M.D.: Reste que votre administration. Vous dites que les allégations étaient non fondées en ce qui vous concerne, mais à la commission Charbonneau, monsieur 3%, le nom de Frank Zampino, qui était votre président de comité exécutif, un chum c'est un chum... C'est tout passé à la légende. Je comprends que ce n'était pas nécessairement tout vous personnellement qui étiez visé. C’est tout passé à la légende comme quasiment la caricature d'une administration épouvantable. C'est ça aussi qui est resté.

G.T.: Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a encore des causes pendantes au niveau des tribunaux.

M.D.: Ça aussi, ça en dit long! Les causes de votre administration, c'est encore devant les tribunaux.

G.T.: Au niveau civil et au niveau criminel. Et je ne voudrais pas qu’un de mes commentaires nuise de façon irrémédiable à qui que ce soit. Alors, je n'ai pas de commentaires à faire sur ces allégations. Alors, s'il y a des sommes d'argent à récupérer, les mécanismes sont en place. Le gouvernement a donné aux municipalités le moyen de corriger la situation.

M.D.: Avez-vous eu peur vous-même de faire face à la justice à un point?

G.T.: Non, jamais. J'ai toujours eu la conscience en paix.

