Soulagé? Oui. Convaincu que le verdict de culpabilité de Derek Chauvin changera les choses pour de bon au sein des corps policiers américains? Non. L’entrepreneur social et avocat Fabrice Vil explique que ses attentes étaient très grandes.

«Oui j’étais soulagé, mais je dois dire que mes attentes étaient vraiment élevées et j’aurais été étonné et indigné que le jugement soit autre chose qu’un verdict de culpabilité sur les trois chefs d’accusation», dit-il.

L’ex-policier de Minneapolis Derek Chauvin a été déclaré coupable hier du meurtre de George Floyd, à l'issue d'un procès concluant une retentissante affaire qui a profondément marqué l'Amérique en illustrant les divisions raciales dans le pays.

«Il faut constater qu’hier, le même jour où le verdict a été rendu, à Colombus en Ohio la police a tué une jeune fille de [16] ans et depuis le décès de George Floyd il y a eu un nombre assez important d’incidents qui concernent les communautés noires et les violences faites aux communautés noires aux États-Unis et ici», dit-il.

Une adolescente a été abattue par balle par la police de Columbus alors qu’elle semblait attaquer avec un couteau une autre personne. Des manifestations ont éclaté dans la ville par la suite.

«Parce que s’il y a une condamnation et qu’en même temps la police n’est pas sanctionnée dans d’autres cas, on n’est pas capable d’avancer et c’est un pas en avant, deux pas en arrière», ajoute M. Vil.

-Avec AFP