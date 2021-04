Les Francos et le Festival international de jazz de Montréal seront de retour en septembre

Pandémie oblige, les Francos de Montréal et le festival international de Jazz de Montréal ne se tiendront pas au début, mais bien à la fin de l'été, afin de pouvoir célébrer la musique de façon un peu plus «normale»

Les deux festivals phares de l'Équipe Spectra, annulés pour les raisons que l'on sait l'an dernier, ont l'habitude de lancer les célébrations estivales dans la métropole, mais avaient dû se contenter d'une édition virtuelle en 2020.

Cependant, les Francos se tiendront finalement du 9 au 12 septembre, immédiatement suivis par le festival de jazz du 15 au 19 septembre. Les deux événements se tiendront à la place des Festivals.

«Même si la situation sanitaire est encore incertaine, il est indéniable qu’on espère tous vivre un été musical! [...] Bien entendu, nous suivrons l'évolution de la situation sanitaire de près et la présentation [des Francos et du festival de jazz se feront] dans le respect des consignes émises par la santé publique afin d’assurer la santé et sécurité des festivaliers, des artistes et de nos employés», a expliqué l'entreprise dans deux communiqués presque identiques.

Par contre, la majorité des spectacles prévus en salle au cours de l'été 2021 pour les deux événements sont reportés à 2022.

La programmation des deux festivals sera dévoilée ultérieurement.