Une femme de la Capitale-Nationale remporte 15 M$ au Lotto Max

Malgré la pandémie et la neige tardive, une résidente de la Capitale-Nationale a aujourd’hui de multiples raisons de voir la vie en rose après avoir raflé plus de 15 millions de dollars lors du tirage du 13 avril du Lotto Max.

Liliane Fortin a touché exactement 15 231 359$, soit la moitié du gros lot du tirage du 13 avril du Lotto Max. L’autre moitié a été remportée en Ontario.

Il s’agit également du plus gros montant gagné à cette loterie avec un billet acheté en ligne sur le site de Loto-Québec.

En raison des contraintes sanitaires, Loto-Québec a réalisé une vidéo au domicile de la gagnante qu’elle a envoyée aux médias plutôt que de tenir une conférence de presse. Il n’a pas été possible de s’entretenir directement avec la gagnante.

Mme Fortin a été contactée au téléphone par Loto-Québec le lendemain du tirage. La représentante de la société d’État lui a suggéré de vérifier ses billets.

«J’ai vraiment vu que le billet était gagnant et que le montant était bien celui que l’employée m’avait dit. C’était incroyable!» a affirmé Mme Fortin.

Nouvelles lunettes

La nouvelle multimillionnaire s’est ensuite empressée d’annoncer l’heureuse nouvelle à son conjoint et à ses enfants.

L’heureuse gagnante s’est tout d’abord offert une nouvelle paire de lunettes, peut-être pour s’assurer qu’elle n’avait pas de problèmes de vue en voyant la combinaison gagnante à l’écran!

Mme Fortin a l’intention de prendre une pause et de réfléchir à ce qu’elle fera de cet argent. Mais elle entend gâter ses enfants, refaire l’aménagement paysager autour de sa demeure et voyager en Europe lorsque la situation sanitaire le permettra.

42 millionnaires

Loto-Québec a fait remarquer que du 1er janvier au 18 avril de cette année, la société a versé 42 lots de 1 000 000$ ou plus. Sept personnes ont également obtenu des rentes pour le reste de leurs jours grâce aux loteries Gagnant à vie et Grande Vie.

Pour respecter les règles sanitaires, Loto-Québec invite les gagnants de lots de 25 000$ ou plus à communiquer avec son service à la clientèle.

Pour les lots de moins de 25 000$, elle recommande la réclamation par la poste.