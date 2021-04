Contrat de 15 M$ US en Californie pour SNC-Lavalin

SNC-Lavalin a décroché un contrat de 15 millions $ US – environ 18,8 millions $ CAN – pour fournir un système de gestion des actifs de transport au département des Transports de la Californie (Caltrans).

C’est l’entreprise Data Transfer Solutions (DTS), une division de la firme d’ingénierie montréalaise, qui va réaliser ce contrat de trois ans comprenant deux options de prolongation d’un an.

DTS va notamment se charger de la mise en œuvre du système de gestion des actifs de transport, de l'octroi de licences et de la maintenance de logiciels.

«Nous sommes à l'avant-garde de cette révolution et continuerons de tirer parti du potentiel de disruption des données et de l'innovation numérique pour aider les clients à automatiser leur environnement, à réduire leur charge de travail et à organiser leurs données au moyen d'une technologie personnalisée», a indiqué jeudi Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin, dans un communiqué.

Caltrans doit faire le suivi, produire des rapports et assurer la transparence selon Allen Ibaugh, président de DTS.

«Sous forme de guichet unique pour la visualisation des actifs, des conditions, des projets et des paramètres de rendement des transports de l'État, nous offrirons une solution infonuagique intégrée, y compris VUEWorks, le système d'information géographique intégré sur le Web pour la gestion des actifs d'entreprise, a indiqué Allen Ibaugh. De plus, l'outil d'aide à la décision en matière de gestion des actifs de transport permettra à Caltrans d'accomplir sa mission qui consiste à fournir un réseau de transport sécuritaire et fiable au service de tous et respectueux de l'environnement.»