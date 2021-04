Les développements sur le coronavirus du 22 avril 2021

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23h05

PLANÉTAIRE

Cas: 144 385 217

Morts: 3 069 293

Rétablis: 82 852 710

ÉTATS-UNIS

Cas: 31 927 052

Morts: 570 312

CANADA

Ontario: 432 805 cas (7829 décès)

Québec: 341 645 cas (10 845 décès)

Alberta: 175 230 cas (2048 décès)

Colombie-Britannique: 121 751 cas (1546 décès)

Saskatchewan: 38 883 cas (469 décès)

Manitoba: 36 632 cas (961 décès)

Nouvelle-Écosse: 1894 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1804 cas (34 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1049 cas (6 décès)

Nunavut: 429 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 174 cas

Yukon: 78 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 45 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 152 433 cas (23 810 décès)

NOUVELLES

21h53 | Nouvel état d’urgence imminent face à la COVID-19 au Japon, notamment à Tokyo

Le gouvernement japonais s’apprête vendredi à déclarer l’état d’urgence une nouvelle fois à Tokyo et dans trois autres départements, à trois mois du début des Jeux olympiques prévus dans la capitale japonaise, face à une vive recrudescence locale du coronavirus.

AFP

21h38 | Vaccin d'AstraZeneca: l’OMS demande plus de données extraeuropéennes

Les experts en vaccins de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont estimé nécessaire, jeudi, la collecte de davantage de données sur l’incidence des caillots sanguins chez les personnes ayant reçu le vaccin anti-COVID d’AstraZeneca hors d’Europe.

AFP

21h20 | «Le vrai monde?» : première en fin d’après-midi au Théâtre du Rideau Vert

À une époque pas si lointaine, la perspective d’une première théâtrale tenue dans la lumière du jour, à 17 h 30, nous aurait paru aussi improbable que la possibilité qu’un fin tapis de neige recouvre le sol à la fin avril. Et pourtant, aujourd’hui, l’une comme l’autre ne semble plus du tout farfelue.

21h10 | Recyclage : Vers une solution pour les masques jetables

Une entreprise québécoise a décidé de proposer une solution pour transformer la quantité astronomique de masques de procédure jetables qui risquent de se retrouver à l’enfouissement.

Photo Jean-François Racine

20h34 | Justin Trudeau sera vacciné demain

Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau vont se faire vacciner vendredi. Ils recevront le vaccin d'AstraZeneca.

20h20 | Un studio interactif en demande

Faute de pouvoir occuper ses salles depuis le début de la pandémie, le Centre des congrès de Trois-Rivières (le CECI), en Mauricie, se félicite de s'être équipé d'un studio d'un type unique, pour organiser des évènements en mode virtuel et interactif.

20h09 | Le variant indien : pas si pire que ça?

L’arrivée au Québec du variant indien fait craindre à plusieurs une perte de contrôle du virus et même une inefficacité des vaccins.

19h41 | Port-Cartier : Un «shut down» sous haute surveillance

La compagnie ArcelorMittal a renforcé jeudi ses mesures sanitaires en prévision de l’entretien préventif de son usine de boulettes de fer de Port-Cartier prévu entre le 1er et le 15 mai.

18h01 | La pandémie : un défi supplémentaire pour l'environnement

C'est le Jour de la Terre, jeudi, une occasion de s'arrêter et de se demander si on pourrait en faire plus pour la planète.

17h17 | Les vols de l'Inde et du Pakistan suspendus pour 30 jours

17h08 | Rimouski prête main-forte au CISSS de Chaudière-Appalaches

L'hôpital de Rimouski a prêté main-forte au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, qui a atteint la limite de sa capacité hospitalière. Ainsi, mercredi, pour une première fois depuis le début de la pandémie, un patient atteint de la COVID-19 a dû être transféré de l'Hôtel-Dieu vers Rimouski.

16h11 | Brésil 3 000 morts par jour et nouveau variant amazonien

Le Brésil est entré depuis une semaine sur un plateau très élevé à près de 3 000 décès quotidiens de COVID-19, après plusieurs mois de hausse vertigineuse des courbes de décès et de contaminations.

16h07 | COVID-19: L'ex-ministre Benoît Pelletier a frôlé la mort à plusieurs reprises

La fille de l’ancien ministre libéral Benoît Pelletier a raconté comment sa famille avait traversé les derniers mois alors que l’ex-politicien et avocat se trouvait aux soins intensifs après des complications liées à la COVID-19.

15h29 | Royaume-Uni: 168 cas de caillots, dont 32 mortels recensés avec le vaccin AstraZeneca

Le régulateur britannique a recensé 168 cas majeurs de caillots sanguins au Royaume-Uni chez des patients qui ont reçu le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, dont 32 mortels, pour plus de 21,2 millions de premières doses administrées, selon un bilan publié jeudi.

15h22 | Inde: «Le son des ambulances est incessant» raconte un expatrié sur place

Pendant des mois, l’Inde qui a été presque épargnée par la COVID-19 fait aujourd’hui face à l’une des pires crises sanitaires de son histoire.

14h02 | La santé mentale des Canadiens, toujours aussi amochée après un an de pandémie

Après une année de pandémie, la santé mentale des Canadiens est de plus en plus ébranlée, selon ce que révèle la plus récente édition de l'Indice de santé mentale développée par la firme Morneau Shepell.

Selon l’outil, dont les données ont été dévoilées jeudi, la santé mentale pour le mois de mars 2021 se trouve à 11,2 points sous le pointage de l’an dernier. En légère hausse depuis décembre 2020, les indices depuis la dernière année se situent toutefois en dessous de leur marque de référence.

13h58 | Les Emirats annoncent suspendre les vols en provenance d'Inde

Les Emirats arabes unis ont annoncé jeudi qu'ils allaient suspendre tous les vols en provenance d'Inde, en raison d'une hausse record des cas de coronavirus dans le pays d'Asie.

Cette suspension sera effective à partir du 25 avril et pour dix jours, une période «qui peut être prolongée», a indiqué l'Autorité générale de l'aviation civile dans un communiqué, relayé par WAM, l'agence de presse officielle émiratie.

«La décision de suspendre les vols intervient après étude et évaluation de la situation épidémiologique» en Inde, est-il précisé.

Les voyageurs venant d'Inde via d'autres pays où ils ont fait escale devront, eux, rester dans ces pays tiers au moins 14 jours avant de rejoindre les Emirats.

13h40 | Une mystérieuse maladie liée à la COVID qui frappe à retardement

L’Hôpital de Montréal pour enfants a répertorié 40 cas d’enfants aux prises avec un mystérieux syndrome inflammatoire post-COVID, depuis le mois d’octobre dernier.

Le syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant, qui n’est pas la maladie de Kawasaki, touche les enfants qui auraient été en contact avec la COVID, mais sans en avoir eu les symptômes.

13h | Les malades chroniques vaccinés dès vendredi

Québec ouvrira finalement la vaccination aux gens de 60 ans et moins souffrants de maladies chroniques à compter de vendredi.

Ceux-ci recevront une injection dans un centre de vaccination désigné ou en pharmacie. Il s’agit notamment des personnes souffrant de diabète, d’hypertension et d’obésité. Québec évalue qu’environ 300 000 personnes sont concernées par cette catégorie.

12h41 | Le Canada ne recevra pas le million de doses du vaccin d'AstraZeneca attendues de l'Inde ce mois-ci

Le Canada ne recevra pas le million de doses du vaccin d'AstraZeneca attendues de l'Inde ce mois-ci. C'est en raison de la situation sanitaire en Inde, dit le fédéral. #polcan #tvanouvelles — Raymond Filion (@filionrayTVA) April 22, 2021

12h35 | La France amorce un nouveau déconfinement

Le premier ministre français Jean Castex a détaillé jeudi le calendrier de l'assouplissement progressif des mesures prises pour lutter contre la pandémie, avec une levée des contraintes de déplacement des Français en journée à partir du 3 mai et la réouverture des commerces non-essentiels «autour de la mi-mai».

12h | Un premier patient transféré de Lévis vers Rimouski

Le CISSS de Chaudière-Appalaches confirme avoir dû transférer un premier patient atteint de la COVID-19 vers Rimouski.

11h56 | Variants brésilien et indien: l’opposition demande la suspension des vols

Le Parti conservateur, le Bloc québécois et plusieurs premiers ministres provinciaux demandent conjointement à Ottawa de restreindre les vols en provenance de pays ravagés par les variants de la COVID-19, notamment le Brésil et l’Inde.

«Le gouvernement fédéral doit suspendre immédiatement et temporairement tous les vols des pays les plus touchés par la COVID-19. Nous devons agir pour empêcher les nouveaux variants d’entrer au Canada et de se propager. Nous devons agir pour nos frontières», a déclaré le leader conservateur Erin O’Toole en point de presse jeudi.

11h43 | Enfin une journée sans hausse importante des hospitalisations à Québec

Pour la première fois depuis quelques jours, les centres hospitaliers de la région ont bénéficié d’une journée sans augmentation importante des admissions sur les départements COVID.

Le cumulatif total s’élève à un patient supplémentaire à Québec et deux en moins sur la Rive-Sud au cours des 24 dernières heures.

11h42 | Stabilité au Québec et baisse des cas en Ontario

Le nombre de personnes ayant contracté la COVID-19 est demeuré stable au Québec, jeudi, alors qu’il a reculé en Ontario.

Photo d'archives, Agence QMI (Joël Lemay)

La Belle Province, qui a vacciné près de 86 000 personnes la veille, un record, a déclaré 1248 cas supplémentaires ainsi que sept autres décès, dont deux survenus au cours des 24 dernières heures. Depuis le début de la pandémie, 341 645 Québécois ont été atteints par le virus, dont 10 845 qui ont perdu la vie.

11h38 | Des cas de COVID rapportés sur l’Everest

AFP

Un alpiniste norvégien hospitalisé au Népal, qui espérait grimper au sommet de l'Everest, a annoncé jeudi être positif au COVID-19, portant un coup aux espoirs d'une reprise de l'activité sur le toit du monde.

Après une saison 2020 anéantie par la pandémie, qui a dévasté l'industrie du tourisme, le Népal a récemment assoupli les règles de quarantaine pour les visiteurs, espérant accueillir à nouveau les alpinistes pour la saison qui débute.

11h | Baisse des hospitalisations au Québec

Le Québec rapporte 1248 cas de COVID et 7 décès, portant le total à 341 645 personnes infectées et 10 845 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1217 infections et 6 morts.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 AVRIL 2021

- 341 645 personnes infectées (+1248)

- 10 845 décès (+7)

- 711 personnes hospitalisées (-5)

- 174 personnes aux soins intensifs (-4)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 46 306 pour un total de 8 322 113

- 85 772 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 589 682

10h38 | «COVID longue»: la piste du système neurovégétatif

AFP

Que peuvent espérer les nombreux malades atteints de «COVID longues» ? Le Dr Nicolas Barizien, pionnier de leur prise en charge en France, a fait le point jeudi pour le président Emmanuel Macron, venu visiter son service à l'hôpital Foch de Suresnes, près de Paris.

10h21 | Beaucoup moins de visiteurs au Canada en février

AFP

Les arrivées au Canada depuis les États-Unis et d’autres pays ont chuté de 93,6 % en février dernier par rapport au même mois en 2020, les voyages non essentiels étant déconseillés par les autorités.

9h45 | Québec souhaite des mesures plus strictes aux frontières

Si la situation de la pandémie semble plutôt stable au Québec, le gouvernement Legault souhaite prévenir une flambée des cas causée par la montée des variants, et demande au fédéral de resserrer les mesures concernant les frontières et les quarantaines qui peuvent être déjouées, a-t-il déclaré en point de presse jeudi matin.

9h30 | Ma cabane à la maison: 100 000 boites gourmandes et des retombées de 11,5 millions $

Plus de 110 000 foyers québécois se sont sucré le bec en commandant des boites gourmandes dans le cadre de l’initiative Ma cabane à la maison, générant des retombées économiques de 11,5 millions $.

9h18 | Bruxelles envisage une action en justice contre AstraZeneca

La Commission européenne envisage une action en justice contre le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, dont les livraisons de vaccins anti-COVID sont nettement inférieures aux chiffres prévus initialement, a-t-on appris jeudi de sources européennes.

9h08 | Le très populaire festival Osheaga est reporté en 2022 en raison de la pandémie.

8h23 | Record de 85 000 doses administrées mercredi au Québec

Quelque 85 000 doses de vaccin ont été administrées dans les bras de Québécois, mercredi, ce qui constitue un record depuis le début de l’importante opération de vaccination contre la COVID-19.

Une autre journée record pour la vaccination hier:



✅85K doses administrées

✅Plus de 30K doses du vaccin AstraZeneca administrées

✅103K rendez-vous AstraZeneca pris sur les 7 prochains jours



Avec nos 11K vaccinateurs formés, les équipes sont prêtes à recevoir + de vaccins. pic.twitter.com/4j3DhgqWhH — Christian Dubé (@cdube_sante) April 22, 2021

6h54 | L'Allemagne envisage d'acheter 30 millions de doses du vaccin russe Spoutnik

L'Allemagne envisage d'acheter 30 millions de doses du vaccin russe anti-COVID Spoutnik.

6h33 | La Norvège «prête» 216 000 doses du vaccin AstraZeneca à la Suède et l'Islande

La Norvège, qui a suspendu l'utilisation du vaccin anti-COVID d'AstraZeneca, va à leur demande «prêter» à la Suède et l'Islande les 216 000 doses du sérum actuellement en sa possession.

5h50 | Le gouvernement syrien a annoncé jeudi la réception de 203 000 doses du vaccin AstraZeneca

5h40 | L'Inde recense près de 315 000 nouveaux cas en 24 heures, un sommet

L’Inde a annoncé jeudi près de 315 00 nouveaux cas de COVID-19 recensés sur 24 heures, ce qui constitue un record mondial, au moment où les hôpitaux de New Delhi font face à une pénurie d’oxygène.

Photo AFP

5h38 | Ottawa n’a toujours pas l’intention de couper les liaisons avec l’Inde

Le fédéral n’a toujours pas l’intention de restreindre davantage les vols en provenance de l’Inde, alors que les premiers cas du nouveau variant indien ont été détectés au pays.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONT

5h20 | Vaccins: Bruxelles envisage une action en justice contre AstraZeneca

La Commission européenne envisage une action en justice contre le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, dont les livraisons de vaccins anti-Covid sont nettement inférieures aux chiffres prévus initialement, a-t-on appris jeudi de sources européennes.

5h00 | Des anges-gardiennes en détresse: «Je n’ai jamais vu autant d’infirmières pleurer»

Des infirmières à bout de souffle sont sorties de l’ombre pour dénoncer haut et fort les heures supplémentaires obligatoires à répétition imposées par un arrêté du gouvernement du Québec qui mettent à risque tant leur propre santé que celle de leurs patients.

4h38 | Pfizer confirme que des vaccins saisis au Mexique et en Pologne sont des faux

Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a confirmé mercredi que des doses suspectes de son vaccin saisies au Mexique et en Pologne et vendues jusqu'à 2500 dollars l'unité, étaient des contrefaçons, selon des médias américains.