Enfin une journée sans hausse importante des hospitalisations à Québec

Pour la première fois depuis quelques jours, les centres hospitaliers de la région ont bénéficié d’une journée sans augmentation importante des admissions sur les départements COVID. Le cumulatif total s’élève à un patient supplémentaire à Québec et deux en moins sur la Rive-Sud au cours des 24 dernières heures.

Dans la Capitale-Nationale, le nombre total de patients hospitalisés s’élevait, en date de mercredi (date du dernier relevé gouvernemental), à 145 patients. Selon les données de l’INSPQ, ce nombre s’approche du record absolu de 146 patients hospitalisés en raison de la COVID-19 simultanément à Québec, atteint le 20 décembre 2020.

Parmi ceux-ci, 35 personnes sont actuellement aux soins intensifs, soit un patient sur quatre. Ce nombre n’avait jamais surpassé 26 lors des deux premières vagues.

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 21 avril

(l'évolution en 24h)

Hôtel-Dieu

Hors soins intensifs : 1 (-)



Soins intensifs : 7 (-)

CHUL

Hors soins intensifs : 7 (+2)



Soins intensifs : 1 (-3)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 10 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 36 (-1)



Soins intensifs : 11 (-)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 56 (+3)



Soins intensifs : 16 (-)

Du côté des nouvelles infections, la région de la Capitale-Nationale enregistre une baisse jeudi, avec 150 nouveaux cas. Un nouveau décès s’ajoute aussi dans la région, portant le total à 1057 depuis le début de la crise.

3 décès sur la Rive-Sud

La région de Chaudière-Appalaches enregistre pour une rare fois un nombre de nouveaux cas plus élevé que sa voisine de Québec. 171 nouvelles infections ont été diagnostiquées dans les 24 dernières heures sur la Rive-Sud.

Trois nouveaux décès ont aussi été recensés au bilan de jeudi dans la région.

Du côté des hospitalisations, le cumulatif régional fait état de deux patients en moins dans les hôpitaux depuis le bilan de mercredi. 40 personnes sont toujours hospitalisées dans la région, dont 15 aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches au 21 avril

(évolution en 24 heures)

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 19 (-4)



Soins intensifs : 15 (+1)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 6 (+1)



Soins intensifs : 0 (-)

Le CISSS a confirmé jeudi matin avoir dû procéder à un premier transfert de patient vers une autre région après avoir atteint sa capacité maximale aux soins intensifs à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

1248 cas, 7 décès

Dans le Québec en entier, on compte 1248 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, en plus de 7 décès supplémentaires. Plus de la moitié des décès quotidiens ont donc été enregistrés dans la grande région de Québec.

Du côté hospitalier, on observe une faible baisse de 5 patients, passant à 711 hospitalisations totales. De ce nombre, 174 personnes sont actuellement aux soins intensifs.