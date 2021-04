AstraZeneca maintenant recommandé aux 30 ans et plus

Le Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI) a changé son fusil d'épaule vendredi et recommande désormais le vaccin d'AstraZeneca aux personnes de 30 ans et plus, «si la personne ne veut pas attendre de recevoir un vaccin à ARN-messager et si les bénéfices l’emportent sur les risques», a expliqué la présidente Caroline Quach-Thanh.

Le CCNI continue donc de favoriser les vaccins à ARN-messager, tels ceux de Pfizer et de Moderna, pour les personnes dans cette tranche d’âge.

Le CCNI suggérait auparavant de limiter l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca chez les personnes de 55 ans et plus.