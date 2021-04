Bond du prix des billets d'avion en Inde, les plus aisés fuyant le virus

Les prix des billets d'avion ont grimpé en flèche et la demande pour les jets privés a explosé vendredi en Inde, tous ceux pouvant se le permettre tentant d'échapper à la résurgence de l'épidémie de coronavirus avant la suspension des vols à destination des Émirats arabes unis.

À partir de dimanche, tous les vols reliant l'Inde aux Émirats arabes unis --l'une des voies aériennes les plus fréquentées du monde-- seront suspendus en raison d'une hausse record des cas de coronavirus dans ce pays d'Asie, où les hôpitaux saturés sont confrontés à une pénurie de lits et d'oxygène.

Selon les sites de comparaison de prix, les vols commerciaux en aller simple de Bombay à Dubaï vendredi et samedi coûtaient jusqu'à 80.000 roupies (1.000 dollars), soit environ 10 fois le prix habituel.

Les billets pour un vol New Delhi-Dubaï coûtaient plus de 50.000 roupies, soit cinq fois le prix usuel.

Plus aucun billet n'était proposé à partir de dimanche, date à laquelle les vols en provenance d'Inde seront suspendus dans les Émirats pendant dix jours.

Pour les jets privés, la demande est «absolument folle», a déclaré à l'AFP un porte-parole de Air Charter Service India, spécialisé dans ce service.

«Nous avons 12 vols à destination de Dubaï demain et chacun d'entre eux est complètement plein», a-t-il ajouté.

«J'ai reçu près de 80 demandes de renseignements pour des vols vers Dubaï rien qu'aujourd'hui», a déclaré un porte-parole d'Enthral Aviation, un autre prestataire.

«Nous avons demandé plus d'avions de l'étranger pour répondre à la demande... Cela coûte 38.000 dollars pour louer un jet de 13 places reliant Bombay à Dubaï et 31 000 dollars pour un appareil de 6 places», a-t-il dit à l'AFP.

«Les gens forment des groupes et s'arrangent entre eux pour partager un jet rien que pour disposer d'un siège... Nous avons reçu quelques demandes pour la Thaïlande, mais la plupart du temps, les gens veulent aller à Dubaï», a-t-il poursuivi.

Environ 3,3 millions d'Indiens vivent aux Émirats, où ils constituent un tiers de la population. La majorité d'entre eux résident à Dubaï, un des sept émirats du pays.

Les voyageurs venant d'Inde via d'autres pays où ils ont fait escale devront, eux, rester dans ces pays tiers au moins 14 jours avant de rejoindre les Émirats, avait précisé jeudi l'Autorité générale de l'aviation civile des Émirats.

Les citoyens émiratis et les voyageurs en jets privés ne sont pas concernés par ces mesures, tout comme les vols de fret entre les deux pays qui ne seront pas interrompus.

Vendredi est également entrée en vigueur une interdiction d'arriver en Grande-Bretagne en provenance d'Inde, sauf pour les citoyens britanniques et irlandais ou les ressortissants de pays tiers ayant un droit de résidence.

Les vols aller simple reliant Bombay ou New Delhi à Londres coûtaient vendredi entre 100.000 et 150.000 roupies, soit plus du double du tarif habituel quand on réserve au dernier moment.