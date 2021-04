L’argent mieux que les points ou les crédits pour les vols annulés

Votre vol a été annulé pour cause de COVID-19? Air Canada offre désormais un remboursement en argent, des points Aeroplan ou un crédit pour un prochain vol. Un conseil : prenez l’argent.

Mercredi dernier, Ottawa annonçait un plan d’aide pour Air Canada. La grande nouveauté de cette annonce est la possibilité de réclamer un remboursement en argent (si tous les clients le demandent, on parle de 2,3 milliards $).

Plusieurs jonglent avec les trois options. Si vous n’avez aucun projet précis de voyage dans les prochaines semaines, prenez l’argent !

Incertitudes

Le Québec est un des rares endroits dans le monde où la campagne de vaccination avance rondement.

« Il y a beaucoup d’incertitudes face à l’avenir, analyse Sylvie De Bellefeuille, avocate chez Option Consommateur. La pandémie est loin d’être terminée. Êtes-vous certain que vous pourrez voyager dans les prochains mois ? Peut-être que non, pour des raisons familiales, professionnelles, budgétaires ou de santé. »

Si vous êtes serrés financièrement ou si vous avez des dettes, prenez l’argent, ajoute-t-elle. Sinon, les deux autres options sont également incertaines. Et vous êtes notamment attachés à Air Canada : oubliez d’éventuelles offres plus avantageuses des concurrents.

« La valeur du crédit pourrait ne pas couvrir le coût du prochain vol, surtout si votre voyage se déroule à une date populaire, explique Moscou Côté, président de l’Association des agents de voyage du Québec. Vous devrez alors payer la différence. Si on prend l’argent, on contrôle tous les paramètres quand on est prêt à partir. »

Aéroplan

L’option Aéroplan comporte d’autres incertitudes, même si Air Canada offre une bonification de 65 %. Il est impossible de prévoir combien de points vous obtiendrez en fonction de la valeur de votre billet, car les tarifs et les primes fluctuent continuellement. Et c’est bien connu que la valeur des points des programmes de fidélité diminue dans le temps.

Air Canada m’offre toutefois l’exemple d’un client détenant un billet classe économique pour un vol Toronto–Hong Kong annulé : il pourra plus tard échanger ses points Aéroplan contre une prime aérienne classe affaires pour un vol Toronto–Vancouver (infos supplémentaires : aircanada.com).

« Je trouve ça étrange, voire même idiot, d’échanger de l’argent contre des points Aéroplan, explique un expert de l’industrie du voyage qui ne veut pas se nommer. Normalement, ces points sont gratuits : c’est une récompense. »

Enfin, on attend une entente similaire pour les autres transporteurs (WestJet, Sunwing, Porter et Air Transat).

Conseils

Les personnes qui ont déjà accepté un bon de voyage peuvent l’échanger contre un remboursement en argent.

Les remboursements (qui couvrent aussi les taxes) se font vers la carte de crédit qui a servi à payer le billet initial. Vous pouvez par la suite demander à votre institution financière de virer cet argent à votre compte ou le faire en ligne.

Certains voyageurs ne sont pas concernés par l’entente, car la portion aérienne est incluse dans un forfait voyage. Contactez votre agent de voyage ou le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage : 1-888-672-2556 • opc.gouv.qc.ca/ficav

