L’Autorité des marchés financiers fait une mise en garde contre la cryptomonnaie

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a tenu à refaire le point vendredi sur les risques associés à l’investissement dans la cryptomonnaie, quelques jours après que plusieurs jeunes Québécois eurent été victimes de pertes d’argent importantes.

«Les premières émissions de cryptoactifs ou jetons, communément appelés “ICO” (Initial coin offering) sont des formes d’investissement à très haut risque, hautement volatil et qui évoluent dans un environnement propice à la manipulation et à la fraude», a expliqué l’organisme de réglementation et d’encadrement dans un communiqué.

La création de jetons facilement accessible, leur prolifération sur le web et l’absence d’intervention humaine compliquent ainsi le contrôle et l’encadrement de ces investissements virtuels.

«En raison de l’immensité du web et de l’utilisation des réseaux sociaux, notamment des applications de messageries instantanées qui permettent la mise en place de groupes privés d’échanges et de discussion, il est souvent impossible pour les régulateurs de pouvoir intervenir de façon préventive», a rappelé l’AMF.

Et de nombreux Québécois se font parfois avoir par la perspective de rendements profitables en très peu de temps. Plusieurs jeunes de 16 à 20 ans ont ainsi perdu des millions de dollars en quelques jours lorsque le cours du MRS, une cryptomonnaie locale, s’est effondré le 18 avril dernier.

Fondée il y a moins d’un an par le Lavallois Antoine Marsan, la valeur de cette monnaie a connu un bond important le 17 avril, avant de chuter drastiquement le lendemain, lorsqu’un détenteur anonyme a vendu une grande quantité de MRS.

Rappelons que toute personne ou entreprise qui lève des fonds avec des cryptoactifs ou qui opère des plateformes de cryptomonnaie doit respecter les exigences de la réglementation liée aux valeurs mobilières et aux instruments dérivés.