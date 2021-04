Québec prête 16M$ à une firme détenue par un géant chinois

Après avoir octroyé une aide de 20 M$ aux multinationales Rio Tinto et Alcoa, Québec prête 16,34 M$ à la firme de Québec Coractive, détenue par le géant chinois Han’s Laser Technology Industry.

« On parle d’une compagnie [Han’s Laser Technology Industry] qui œuvre dans la machinerie industrielle. On n’a pas de lien aucunement avec le gouvernement central », explique le président et chef de la direction de Coractive, Jean-Noël Maran.

Québec a octroyé, hier, un prêt sans intérêt de 8,17 M$ du Fonds du développement économique du Québec, géré par Investissement Québec (IQ), et un deuxième prêt avec intérêts du même montant des fonds propres d’IQ.

« Une partie de l’investissement est réservée pour la construction de notre siège social et notre usine de production. Une autre partie requiert l’achat de nouvelles machines pour quintupler notre production annuelle », détaille M. Maran.

Fondée à Québec en 1998, la firme de conception et fabrication de fibres optiques spéciales a comme actionnaire majoritaire, depuis 2016, le géant chinois Han’s Laser Technology Industry Group.

Han’s Laser se spécialise dans les équipements industriels pour des tables de découpe de métal. Huawei est l’un de ses clients, peut-on lire sur son site web.

La fortune du fondateur de Han’s Laser, Gao Yunfeng, dépasse les 1,75 milliard de dollars. Il y a deux ans, le milliardaire chinois s’est payé plusieurs hôtels en Suisse avec de riches investisseurs.

« Informations sensibles »

Alors que les questions de propriété intellectuelle sont cruciales, Coractive dit être consciente que la technologie de fibre optique est sensible au Canada.

« Il n’est pas possible pour Han’s Laser de transférer la technologie de fibre optique en Chine. Il est interdit d’avoir toute communication qui pourrait faciliter Han’s Laser à développer sa fibre en interne », affirme M. Maran.

« On est complètement à l’abri de fuites de brevets, de fuites de technologies ou d’une relocalisation de notre production », assure le président de Coractive.

« Industrie Canada protège certaines informations sensibles concernant les produits de Coractive vis-à-vis de son actionnaire chinois. Cette surveillance, qui rend notamment impossible le déplacement des activités de Coractive en Chine, est renouvelée annuellement », ajoute à son tour Mathieu St-Amand, attaché du ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI), Pierre Fitzgibbon.

♦ Coractive possède un réseau de distributeurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie pour ses clients des télécommunications, de la télédétection par laser (lidar) et des domaines médical et scientifique.

Han’s Laser Technology Industry Group

Revenus en 2020 : 2,3 G$

Profit en 2020 : 193 M$

Valeur boursière : 8,7 G$

Fortune personnelle du fondateur, Gao Yunfeng : 1,75 G$

Sources : Yahoo Finance, Forbes