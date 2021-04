Rebond des cas en Ontario, baisse au Québec

D’une journée à l’autre, le nombre de nouveaux cas varie grandement en Ontario, où il est repassé au-dessus des 4000 infections vendredi.

La province la plus peuplée au pays a recensé 4505 malades et 34 décès supplémentaires. La veille, elle avait rapporté 3682 cas et 40 vies fauchées par la COVID-19.

Les hospitalisations ont baissé de 63, demeurant tout de même élevées à 2287, incluant 818 personnes aux soins intensifs et 593 sous respirateur.

C’est Toronto qui engendre le plus de contaminations en Ontario. Vendredi, on y a comptabilisé 1257 infections, devant les régions de Peel (1232 cas), de York (412 cas), d’Ottawa (247 cas) et de Durham (224 cas).

Le Québec a inscrit pour sa part un nouveau record de vaccination avec 88 006 administrées jeudi et les cas ont diminué de 200 en 24 heures, pour se chiffrer à 1043. Quinze décès viennent par ailleurs alourdir le bilan cumulatif, qui fait état de 342 688 cas et de 10 860 pertes de vie.

Les hospitalisations ont diminué (684, -27) ainsi que les lits occupés aux soins intensifs (172, -2).

La Nouvelle-Écosse a connu une autre grosse journée en matière d’infections, en en annonçant 44, vendredi, alors que Terre-Neuve-et-Labrador et le Nunavut ont respectivement signalé un et neuf cas.

En après-midi, le Canada comptait un total cumulatif de 1 161 438 cas (+5602) et de 23 871 décès (+49 cas).

La situation au Canada:

Ontario: 437 310 cas (7863 décès)

Québec: 342 688 cas (10 860 décès)

Alberta: 177 087 cas (2054 décès)

Colombie-Britannique: 122 757 cas (1550 décès)

Saskatchewan: 39 137 cas (470 décès)

Manitoba: 36 890 cas (962 décès)

Nouvelle-Écosse: 1938 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1823 cas (34 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1053 cas (6 décès)

Nunavut: 441 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 175 cas

Yukon: 80 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 46 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 161 438 cas (23 871 décès)