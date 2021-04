Troisième vague : «On s’oriente dans une bonne direction»

« Je crois qu’en général, il y a une très belle tendance à la baisse pour la troisième vague, et justement, on doit quand même se réjouir de cette situation », a affirmé le virologue Benoît Barbeau.

Bien que les variants demeurent présents, la campagne vaccinale québécoise fonctionne bien, estime le spécialiste.

« On s’oriente dans une très bonne direction, et je crois qu’avec les températures plus douces, les gens seront plus à l’extérieur, et ça donne la possibilité de déconfiner légèrement », explique celui qui est aussi professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM.

Benoît Barbeau croit qu’il sera éventuellement possible de permettre les petits rassemblements entre personnes vaccinées, comme c’est présentement le cas aux États-Unis.

Il faut toutefois s’assurer que la campagne de vaccination garde le cap, et que les cas n’augmentent pas de manière considérable.

Effets secondaires « normaux »

Selon le virologue, il est normal d’avoir des effets secondaires après l’injection du vaccin, peu importe lequel.

Il explique que les effets secondaires, tels que des engourdissements aux bras, des maux de tête ou même des petits frissons, sont bel et bien signe que la réponse immunitaire du vaccin est enclenchée.

Certaines personnes ne ressentent toutefois pas d’effets secondaires, prévient Benoît Barbeau, mais cela ne veut pas dire que le vaccin est moins efficace. Tout le monde peut réagir de manière différente.