Mexico: niveau le plus bas d'hospitalisations COVID depuis un an

Le nombre d'hospitalisations de malades de la COVID-19 à Mexico a atteint son niveau le plus bas depuis avril 2020, lorsqu'avait déferlé sur le Mexique la première vague de l'épidémie, a annoncé samedi la mairie.

Le 21 avril, 2 118 personnes étaient hospitalisées dans les établissements publics de la ville, dont 725 sous assistance respiratoire, selon des chiffres communiqués vendredi soir.

Le taux d'occupation correspond à 25 % des lits disponibles, selon ce rapport.

«Nous sommes au point le plus bas d'hospitalisations depuis un an», s'est félicitée la maire Claudia Sheinbaum, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Il y a un an, la capitale du Mexique, 9,2 millions d'habitants, connaissait une accélération de la diffusion de la COVID-19, le pic de cette première vague culminant lors de la deuxième quinzaine de mai avec plus de 4 500 hospitalisations.

La phase la plus critique a eu lieu en janvier 2021, lors de la deuxième vague de l'épidémie, avec un pic de plus de 7 000 personnes hospitalisées et 90 % des lits occupés. Cette deuxième vague avait commencé en novembre.

Le Mexique est le troisième pays, après les États-Unis et le Brésil, le plus touché par la pandémie, avec un total de 214 504 décès et 2,32 millions de cas, selon les chiffres officiels.