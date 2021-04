Un cinquième cas de caillot sanguin lié au vaccin d’AstraZeneca au pays

Moins de 24 heures à avoir rapporté un premier cas en Ontario, le 4e au pays, la Santé publique d’Hamilton a confirmé, vendredi soir, une deuxième personne inoculée avec le vaccin d’AstraZeneca à avoir développé un caillot de sang.

L’homme, un sexagénaire de la région, a été admis aux soins intensifs, mais n’est plus sous respirateur, selon ce que la famille a révélé à Global News.

«Nous confirmons que Hamilton a le deuxième cas de la maladie rare de coagulation sanguine en Ontario connue sous le nom de thrombopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin (VITT)... Le patient a reçu un traitement et continue de recevoir des soins à l'hôpital», a indiqué la médecin hygiéniste Elizabeth Richardson dans un communiqué vendredi soir.

Il s’agit du cinquième cas signalé sur plus de 1,1 million de doses d’AstraZeneca administrées.

Vendredi, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a changé son fusil d'épaule, vendredi, et recommande désormais le vaccin d'AstraZeneca aux personnes de 30 ans et plus.