Vaccination en CHSLD à Québec: un vaccin différent pour la deuxième dose

Les 3600 aînés hébergés en CHSLD à Québec recevront une deuxième dose du vaccin d’ici le début de la semaine. Il s’agira toutefois d’un vaccin différent de celui de leur première injection.

« Considérant la situation épidémiologique actuelle et avec la montée des variants, nous avons la préoccupation de procéder à cette opération d’envergure le plus rapidement possible afin de protéger encore davantage cette clientèle vulnérable », a fait savoir Annie Ouellet, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, dans un communiqué.

Ainsi, vendredi, 20 CHSLD de la région de Québec ont reçu la visite du CIUSSS pour inoculer une deuxième dose du vaccin aux résidents. Les résidents des 21 CHSLD publics, privés ou privés conventionnés restants seront entièrement vaccinés d’ici le début de la semaine prochaine.

Pas de Moderna

Toutefois, ceux-ci ne recevront pas le vaccin de Moderna, celui qui avait été utilisé lors de l’administration de la première dose il y a quelques semaines, en raison de retards de livraisons. Ainsi, les aînés visés seront vaccinés cette fois-ci avec le produit de Pfizer.

Le CIUSSS se fait rassurant et évoque un avis diffusé lundi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

« Il est préférable d’offrir un vaccin à ARNm différent pour la 2e dose que de retarder le moment de l’administration de cette 2e dose. Quel que soit le vaccin administré pour la seconde dose, les deux doses reçues seront alors considérées comme valides et il ne sera pas nécessaire d’administrer une 3e dose », peut-on lire dans le document.

Les CHSLD qui ont été visités par le CIUSSS vendredi pour la 2e dose :

1. CHSLD Alphonse-Bonenfant

2. CHSLD Saint-Augustin

3. CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré

4. CHSLD Foyer de Charlesbourg

5. CHSLD Loretteville

6. CHSLD Bellerive de La Malbaie

7. CHSLD Clermont

8. CHSLD Saint-Siméon

9. CHSLD Hôpital Général de Québec

10. CHSLD Le Faubourg

11. CHSLD Limoilou

12. CHSLD Louis-Hébert

13. CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes

14. CHSLD Donnacona

15. CHSLD Hôpital régional de Portneuf

16. CHSLD Pont-Rouge

17. CHSLD Côté Jardin

18. Résidence Marcel-Sioui

19. La Maison Legault inc.

20. CHSLD Vigi Saint-Augustin