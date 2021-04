Bianca Andreescu a contracté la COVID-19

Ayant contracté la COVID-19, Bianca Andreescu ne pourra participer à l’Omnium de Madrid qui doit commencer plus tard cette semaine.

• À lire aussi: Andreescu s'incline en finale, contrainte à l'abandon

• À lire aussi: Bianca Andreescu en finale à Miami

• À lire aussi: Sylvain Bruneau positif à la COVID-19; des joueurs en quarantaine

Les organisateurs du tournoi ont tout d’abord annoncé le retrait d’Andreescu en début de journée sans donner de détails, mais la gagnante des Internationaux des États-Unis en 2019 a précisé les raisons par l’entremise des médias sociaux, plus tard.

«Je suis vraiment désolée de devoir me retirer de Madrid, j'avais vraiment hâte d’y jouer», a premièrement réagi Andreescu dans une courte déclaration partagée par le compte Twitter de l’événement.

«Après avoir obtenu deux résultats négatifs avant mon vol pour Madrid, j’ai été malheureusement informée que j’avais été déclarée positive à la COVID-19 à mon arrivée et conséquemment, je ne jouerai pas à Madrid plus tard cette semaine, a-t-elle ensuite écrit sur son compte personnel. Je me sens bien, je me repose et je continue de suivre les protocoles. J’ai hâte d’être de retour sur le terrain.»

Andreescu occupe actuellement le sixième rang au classement de la WTA. Elle avait déclaré forfait lorsqu’elle tirait de l’arrière 6-3 et 4-0 en finale de l’Omnium de Miami face à Ashleigh Barty, le 3 avril, en raison d’une blessure à la cheville droite.

La Canadienne avait alors déclaré, le lendemain, que cette blessure n’était pas sérieuse. Elle n’a pas joué depuis.