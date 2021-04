Un projet de loi pour forcer le maintien des activités au port de Montréal

Le gouvernement fédéral a émis un préavis de dépôt de législation intitulé «Loi prévoyant la reprise et la poursuite des activités au port de Montréal», a annoncé la ministre du Travail, Filomena Tassi, dimanche.

• À lire aussi: La grève au Port serait «catastrophique»

• À lire aussi: Les débardeurs menacent de déclencher une grève générale illimitée dès lundi

Ce projet de loi, qui pourrait être déposé en début de semaine, prévoit forcer le retour et le maintien des activités au port de Montréal, malgré la grève des débardeurs qui doit commencer lundi.

Sur Twitter, la ministre Tassi a ajouté que cette option était la moins favorisée par son gouvernement. «Nous croyons au processus de négociation collective», a-t-elle dit.

Ce matin, notre gouvernement a émis un préavis de dépôt de législation intitulé «Loi prévoyant la reprise et la poursuite des activités au port de Montréal». — Filomena Tassi (@FilomenaTassi) April 25, 2021

La ministre a affirmé que toutes les autres solutions ont été épuisées et qu'un conflit de travail au port de Montréal causerait des dommages économiques importants à l'ensemble des Canadiens.

Filomena Tassi a rappelé qu'Ottawa a tenté de soutenir les deux parties dans leurs négociations, notamment avec plus de 100 séances de médiation, mais que l'employeur et le syndicat demeurent trop éloignés dans leurs positions.

Or, le député du Nouveau parti démocratique (NPD) de Rosemont-La Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, juge que la mesure du gouvernement est «précipitée».

«Les travailleurs et travailleuses comme débardeurs au port de Montréal ont des droits et ont le droit d’exercer des moyens de pression», a-t-il estimé, dimanche, en entrevue à LCN.

En brandissant le spectre d’un projet de loi spéciale, M. Boulerice est d’avis qu’Ottawa brime les droits des travailleurs.

«[Le gouvernement] vient de déstabiliser le rapport de force à la table de négociations. Il vient de se placer du côté patronal», a-t-il dit.

Pour M. Boulerice, l’ingérence des libéraux dans le conflit n’a pas lieu d’être comme n’y a «pas vraiment de raison économique de vouloir imposer des choses au syndicat» puisque le conflit concerne les horaires.

«Le syndicat des débardeurs a déjà dit que tous les besoins essentiels qui concernent la santé publique [...] seraient complètement servis à 100%», a indiqué le député du NPD.

Sur Twitter, le ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, s'est dit en faveur du dépôt d'un projet de loi spéciale pour régler le conflit.

«Je supporte le dépôt du projet de loi pour régler le conflit. Espérons que la médiation de lundi va fonctionner. Toujours mieux de négocier que de passer par une loi spéciale», écrit-il.

Je supporte le dépôt du projet de loi pour régler le conflit. Espérons que la médiation de lundi va fonctionner. Toujours mieux de négocier que de passer par une loi spéciale. La situation est critique pour nos entreprises. 2 grèves en un an n’est pas un scénario acceptable. — Pierre Fitzgibbon (@MinFitzgibbon) April 25, 2021

«La situation est critique pour nos entreprises. 2 grèves en un an n’est pas un scénario acceptable», a-t-il ajouté.

L’Administration portuaire de Montréal (APM) a dit prendre acte du préavis du gouvernement qu’elle a qualifié dans un communiqué de «signal clair de la reconnaissance du caractère stratégique du port de Montréal».

«Après plusieurs épisodes de grève en 2020 et 2021, qui ont eu et ont toujours des impacts économiques et logistiques importants, il est essentiel que le port de Montréal puisse jouer pleinement et durablement son rôle stratégique de moteur économique au service de la population et des PME d'ici, et ce sans interruption», a déclaré Martin Imbleau, président-directeur général de l'APM.

L’Administration estime par ailleurs que la grève partielle et le préavis de grève générale illimitée ont comme conséquence un arrêt complet des opérations de manutention des marchandises depuis vendredi dernier qui entraînera des retards de livraisons dans les prochains jours et prochaines semaines.

De son côté, l’Association des employeurs maritimes (AEM) a dit toujours souhaiter en arriver à une entente négociée avec le syndicat.

«L’AEM s’ajuste à l’impact de la grève partielle du syndicat pour maintenir la flexibilité de la chaîne d’approvisionnement et protéger nos importations, nos exportations et nos PME», peut-on lire dans une déclaration écrite, tout en reconnaissant que la grève est un des moyens à la disposition du syndicat.

Inquiétude chez les débardeurs

Certains débardeurs commencent aussi à s’inquiéter de l’entrée en vigueur de la grève générale illimitée qui doit débuter lundi.

Une source près du dossier, qui a préféré garder l’anonymat par crainte de représailles, a affirmé que plusieurs débardeurs croient qu’ils ont de bons emplois, avec des salaires pouvant aller jusqu’à 72 $ l’heure pendant les fins de semaine.

Elle estime aussi que si le conflit perdure et va en arbitrage, tout le monde sera perdant.

Le syndicat a affirmé qu’il était prêt à faire marche arrière sur les moyens de pression à deux conditions. Tout d’abord, le syndicat demande que l’employeur maintienne la sécurité d’emploi, et ensuite qu’il annule les modifications d’horaire.

Toutefois, les deux parties sont en discussion depuis bientôt deux ans.

«Nous, on n’a pas l’impression de demander l’Everest, on demande des conditions de travail normales», a affirmé sur les ondes de LCN Michel Murray, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique.

Si la grève prévue lundi venait à se concrétiser, des conséquences importantes seraient à prévoir. Le port de Montréal est d’ailleurs relié à plus de 140 pays.

Le président de la chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, a d’ailleurs affirmé que cette grève prenait «littéralement l’économie en otage.»