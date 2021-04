Sommet des Amériques: trois jours d’affrontements mémorables

C’était il y a 20 ans, mais pour ceux qui ont couvert le Sommet des Amériques, à Québec, c’est comme si c’était hier. Le Journal a demandé à certains de nos photographes qui ont vécu l’événement à travers leurs lentilles de nous partager leurs souvenirs, parfois encore vifs.

« Du gaz lacrymogène, du gaz lacrymogène, du gaz lacrymogène », résume Didier Debusschère, photographe au Journal de Québec qui a couvert le Sommet des Amériques en 2001.

Comme d’autres collègues sur le terrain, si c’était à refaire, il n’hésiterait pas une seconde, malgré le danger.

« Malgré l’incertitude, si tu demandes à un photographe d’y retourner, il va dire oui », affirme-t-il sans détour.

Vingt ans se sont écoulés depuis l’événement qui avait embrasé les rues du centre-ville, où avaient convergé 50 000 manifestants entre le 20 et le 22 avril 2001.

Photo d'archives, Didier Debusschère

Pendant trois jours, la ville a été le théâtre de violents affrontements entre policiers et manifestants. Ces derniers avaient rapidement réussi à faire une brèche dans une clôture de 3,8 kilomètres érigée comme périmètre de sécurité.

Photo d'archives, Didier Debusschère

La chute du mur de fer

Le moment où le mur de fer est tombé a été un moment fort, immortalisé par plusieurs photographes, dont René Baillargeon. « J’y retournerais n’importe quand ! C’est probablement une des affectations que j’ai aimé le plus faire », lance M. Baillargeon, photographe retraité du Journal.

Photo d'archives, Daniel Mallard

« Quand tu fais ce métier, ça serait illusoire de dire qu’on ne cherche pas ces moments-là », ajoute Daniel Mallard, qui a aussi été photographe au Journal pendant plusieurs décennies.

« Tous les collègues avec qui j’ai travaillé, ils disent que c’est dangereux, mais en même temps, ils sont bien contents d’être là. »

Un marathon

En des décennies de carrière, les photographes disent avoir rarement ou jamais couvert une manifestation d’une telle intensité.

« De toutes les manifestations que j’ai faites, c’étaient les plus rock’n’roll », dit M. Debusschère. « Ça a été la plus intense, mais c’était pas juste l’intensité : c’était un marathon, ça a duré trois jours, pendant des longues heures. »

« Vraiment, on a su c’était quoi une manifestation. C’était la guerre entre les deux clans. C’était dangereux, il fallait être très prudent. C’était pas une manifestation de chaudrons », lance René Baillargeon.

« Pour moi, c’est un des événements mémorables dans l’histoire de la ville et du Journal », se remémore M. Mallard.

« C’était très violent »

Photo d'archives, Daniel Mallard

Six mois avant le Sommet, Daniel Mallard avait demandé à ses patrons de l’envoyer au cœur de l’action. « C’est la recherche d’adrénaline », dit-il sans détour. « On n’aime pas qu’il y ait de la violence dans notre ville, mais si ça arrive, on veut être là » pour rapporter les événements. S’il avait déjà couvert des manifestations violentes, comme celles de syndicats ou les émeutes de la Saint-Jean-Baptiste, il avait été étonné de voir à quel point certains jeunes étaient révoltés. « C’était très violent. » L’organisation de certains militants l’avait également frappé. « Il y avait une stratégie d’attaque. » Lui-même a reçu des gaz lacrymogènes, mais aussi des coups de manifestants. « Ce qui est dangereux, c’est de se retrouver entre les manifestants et les policiers », même s’il s’agit du meilleur endroit pour prendre des photos, relate M. Mallard. « Et c’est encore plus dangereux d’aller derrière les policiers parce qu’il y a des projectiles qui sont tirés » par les manifestants.

« Si tu as peur, tu n’y vas pas »

Photo d'archives, René Baillargeon

« C’est l’adrénaline. Si tu as peur, tu n’y vas pas », estime René Baillargeon. « Il fallait faire attention parce qu’on pouvait se faire blesser facilement. Il y avait des gens qui étaient mal intentionnés », se souvient-il. « On se faisait attaquer des deux côtés. »

Photos d'archives, René Baillargeon

Ce photographe expérimenté garde en souvenir une panoplie d’anecdotes, comme celle de la moto ressemblant à une moto de la Sûreté du Québec qu’il avait empruntée à un ami pour circuler plus facilement, sans se faire déranger. Elle s’était avérée bien utile une fois, pour aller aider son collègue Daniel Mallard fortement incommodé par des gaz lacrymogènes, en bas de la côte d’Abraham.

Un matin, alors qu’il allait photographier des gens pacifiques préparant de la nourriture pour les manifestants, il se rappelle en riant avoir plutôt croisé des membres du Black Bloc qui s’étaient assis autour d’une télévision transformée en sorte de feu de camp au milieu de la rue Saint-Vallier. « Il y avait des gars qui me contournaient, pour essayer de m’approcher. Une chance que je m’étais méfié parce que les Black Blocs n’étaient pas tellement gentils avec nous autres », dit-il, en parlant des médias.

« Le sommet de l’extrême »

Photo d'archives, Didier Debusschère

Couvrir la manifestation exigeait une bonne dose de résilience, se souvient Didier Debusschère. « Physiquement, c’est très lourd. Quand t’es gazé et que t’es plus capable de respirer, tu es vulnérable parce que tu es dans une situation qui est extrêmement dynamique, qui bouge ; tu ne sais pas ce qui peut arriver. » Si certains manifestants radicaux étaient intolérants envers les médias, ce n’était pas moins risqué d’être aux alentours des forces de l’ordre. « Dans le cas du Sommet des Amériques, les policiers ne faisaient pas de distinction, alors c’était pas sécuritaire de croire que les policiers seraient tolérants de ta présence. C’était presque plus sécuritaire d’être avec les émeutiers », relate le photographe. « On pourrait peut-être l’appeler le Sommet de l’extrême, tout me semblait plus gros que ça devrait l’être. »

Le Sommet des Amériques en bref