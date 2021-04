Enfin une victoire du Canadien contre les Flames

Le Canadien de Montréal a souligné le premier match de Cole Caufield dans la Ligue nationale avec un important gain de 2 à 1 sur les Flames de Calgary, lundi soir, au Scotiabank Saddledome.

En effet, le Tricolore a mis fin à une série de deux revers consécutifs contre la formation albertaine et l’a ainsi éloignée au classement de la section Nord. Le CH détient maintenant six points d’avance sur ses rivaux et a un match de plus à disputer d’ici la fin de la saison régulière.

Dans l’affrontement du jour, c’est une réussite de Tyler Toffoli qui a fait la différence. En fin de deuxième période, il a décoché un tir du cercle des mises en jeu et trompé la vigilance du gardien Jacob Markstrom. C’était la 25e réussite de l’attaquant de 29 ans cette saison et un quatrième but en autant de duels.

Shea Weber avait inscrit le premier filet des vainqueurs lors du premier tiers. Bénéficiant d’un double avantage numérique, il a placé la rondelle dans le haut du filet adverse avec l’un de ses fameux tirs sur réception.

Pour revenir au dernier récipiendaire du trophée Hobey-Baker, Caufield n’a pas participé au pointage, mais a tout de même démontré qu’il pouvait évoluer sans gêne dans la meilleure ligue de hockey au monde. Le franc-tireur a été utilisé pendant près de 16 minutes par l’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme et a envoyé quatre tirs en direction de Markstrom.

Le choix de première ronde (15e au total) du Tricolore en 2019 avait été rappelé d’urgence avant la partie, et ce, en raison des absences de Jonathan Drouin et Paul Byron. Caufield était sur l’escouade de réserve du club depuis le vendredi 16 avril dernier.

Devant le filet du Canadien, Jake Allen a réalisé 20 arrêts dans la victoire. Il a uniquement été déjoué par Elias Lindholm en première période.

Le CH reprendra l’action mercredi soir, alors que les Maple Leafs de Toronto seront de passage au Centre Bell.