Député nu : Pas de sanction pour le fautif

Le député du Bloc québécois qui a pris la photo de son collègue libéral alors qu’il s’était malencontreusement retrouvé nu devant sa caméra ne sera pas sanctionné par le Parlement.

La décision est revenue au président de la Chambre des communes, Anthony Rota, qui a toutefois insisté que «la prise de photo d’un écran ou l’enregistrement vidéo des délibérations de la Chambre ou d’un de ses comités, qu’elles soient publiques on non, sont absolument défendues».

Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, avait offert ses excuses en Chambre à William Amos quelques jours après que sa photo eut fait le tour de l’Internet.

M. Lemire avait cependant déclaré qu’il ne savait pas comment la photo avait pu se retrouver entre les mains de journalistes.

Le président de la Chambre a tenu à souligner l’importance d’une attitude irréprochable des députés lorsqu’ils sont en fonction, et surtout, lorsqu’ils se trouvent devant les caméras.

«Les événements de cette journée constituent une violation flagrante de nos règles et, ce qui est plus important encore, un affront à l’autorité et à la dignité de la Chambre des communes et des députés», a jugé Anthony Rota.