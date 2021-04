EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 14H55

PLANÉTAIRE

Cas: 147 412 110

Morts: 3 113 577

Rétablis: 85 088 461

ÉTATS-UNIS

Cas: 32 100 846

Morts: 572 361

CANADA

Ontario: 448 861 (7935 décès)

Québec: 345 697 cas (10 886 décès)

Alberta: 181 806 cas (2067 décès)

Colombie-Britannique: 123 758 cas (1554 décès)

Saskatchewan: 39 932 cas (475 décès)

Manitoba: 37 808 cas (968 décès)

Nouvelle-Écosse: 2119 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1858 cas (35 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1058 cas (6 décès)

Nunavut: 464 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 175 cas

Yukon: 80 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 54 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 183 683 cas (23 998 décès)

NOUVELLES

15h05 | Le ministère de la Santé et des Services sociaux devance à demain la prise de rendez-vous pour les personnes présentant un handicap.

L'ouverture de ce groupe prioritaire était initialement prévue le 28 avril.

La prise de rdv des personnes présentant

👉une incapacité motrice, intellectuelle, de la parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à d’autres sens

👉ou encore liée à un trouble du spectre de l’autisme

14h53 | Guyane française: deux personnes vaccinées décèdent de la COVID-19

Deux personnes âgées de 53 et 68 ans sont décédées en Guyane, territoire français frontalier du Brésil, d’une forme grave de la COVID-19 «alors qu’elles avaient été vaccinées quelques semaines auparavant avec deux doses de Pfizer», ont confirmé lundi les autorités de santé locales.

14h52 | Un magasin opère malgré l’ordonnance de la Santé publique

Le magasin de vente de meubles Gripsou, à Lévis, accumule les constats d’infractions et continue d’opérer malgré l’ordonnance de fermeture de la Santé publique.

14h41 | Moins de cas de COVID-19, mais plus de patients hospitalisés

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a continué à diminuer au centre du pays, lundi, mais le Québec et l'Ontario sont loin d'être tirés d'affaire, les deux provinces accueillant encore plus de patients dans leurs hôpitaux.

AFP

14h36 | L'Allemagne veut donner plus de libertés aux personnes immunisées

Le gouvernement allemand vise un assouplissement des règles sanitaires pour les personnes immunisées contre le Covid-19, a annoncé lundi la chancelière Angela Merkel, alors que les vaccinations commencent à accélérer dans le pays.

14h25 | L'aide des Forces armées officiellement demandé en Ontario

L'Ontario a formellement réclamé, lundi, l'obtention de plus de ressources pour l'aider à combattre la COVID-19, incluant de l'aide de l'armée canadienne et de la Croix-Rouge canadienne.

14h14 | Air France : un syndicat de pilotes appelle les non-vaccinés à refuser certains vols

Le Syndicat national des pilotes de ligne d'Air France a appelé lundi les pilotes de la compagnie non vaccinés contre le COVID-19 à refuser les vols vers l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Chili, selon un tract du syndicat.

AFP

13h56 | Les États-Unis partageront 60 millions de leurs doses du vaccin AstraZeneca

Les États-Unis vont fournir à d'autres pays 60 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19, a déclaré lundi un haut responsable de la Maison-Blanche, dont la décision de ne pas exporter ce vaccin, pas encore autorisé par les autorités américaines, faisait l'objet de critiques.

13h37 | La France franchit la barre des 6000 malades aux soins intensifs

Le nombre de malades de la COVID-19 en réanimation en France est repassé lundi au-dessus de la barre des 6000, dont il était proche depuis une dizaine de jours, selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires.

AFP

13h07 | Une stratégie mondiale pour sauver 50 millions de vies grâce aux vaccins

Sauver 50 millions de vies d'ici 2030 grâce au renforcement des campagnes de vaccination contre des maladies comme la rougeole, tel est l'objectif que se sont fixés l'OMS et ses partenaires au moment où la pandémie de COVID-19 réduit la couverture vaccinale.

12h31 | Les cas de Covid-19 de nouveau en baisse aux États-Unis

Les nouveaux cas de COVID-19 sont de nouveau en baisse aux États-Unis, repassant sous la barre des 60 000 infections quotidiennes en moyenne ces sept derniers jours, grâce aux effets, selon des experts, de la campagne de vaccination.

12h30 | Les conservateurs réclament la suspension des vols internationaux

Les vols internationaux arrivant au pays devraient être suspendus de façon temporaire jusqu’à ce que la frontière soit plus «sécuritaire», selon le chef conservateur Erin O’Toole.

MICHEL DESBIENS/AGENCE QMI

12h09 | La situation en Inde est «plus que déchirante», déclare le patron de l'OMS

La situation en Inde, où la pandémie est d'une gravité sans précédent, est «plus que déchirante», a déclaré lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui vient en aide au géant asiatique.

AFP

12h05 | Les vaccinés peuvent «un peu» abandonner le masque en France

Le Haut Conseil de santé publique, qui conseille les autorités françaises en matière de politique sanitaire, estime que les personnes vaccinées contre la COVID-19 peuvent abandonner le masque en milieu intérieur fermé et privé, mais doivent le conserver en collectivité.

12h00 | Américains vaccinés autorisés en Europe: gare aux Canadiens qui voudraient entrer en France

Bien que l’Union européenne ait annoncé que les Américains vaccinés pourraient visiter l’Europe dès cet été, rien n’a été dit formellement pour les Canadiens. Gare à ceux qui pourraient tenter d’entrer en France en se faufilant: les conséquences pourraient être sérieuses.

11h43 | L'UE poursuit AstraZeneca pour ses retards de livraisons

L'UE a annoncé lundi avoir attaqué en justice le laboratoire AstraZeneca pour ne pas avoir tenu ses engagements sur les livraisons de son vaccin anti-Covid, une procédure que le groupe suédo-britannique a aussitôt jugée «sans fondement».

11h | Moins de 900 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 889 cas de COVID et 8 décès, portant le total à 345 697 personnes infectées et 10 886 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1014 infections et 9 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26 AVRIL 2021

- 345 697 personnes infectées (+889)

- 10 886 décès (+8)

- 664 personnes hospitalisées (+10)

- 167 personnes aux soins intensifs (-2)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 133 pour un total de 8 476 265

- 42 656 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 871 140

Joël Lemay / Agence QMI

10h55 | Deux cas de variant indien dans la région de Venise

Deux cas de patients positifs au variant indien de la COVID-19 ont été enregistrés en Vénétie, a annoncé lundi le président de cette région du nord-est de l'Italie, Luca Zaia, alors qu'un autre cas avait été identifié en mars en Toscane (centre).

10h25 | Ontario: une ado de 13 ans emportée par la COVID-19

Une adolescente de 13 ans est devenue, la semaine dernière, l’une des plus jeunes victimes de la COVID-19 au Canada.

10h | Voici la liste complète des entreprises qui vaccineront

Le blitz de vaccination en entreprise s’accélère dans la lutte contre la COVID-19. Depuis ce matin, CAE vaccine ses employés de 45 ans et plus, et dès la semaine prochaine, une vingtaine d’autres compagnies se joindront à l’effort québécois de vaccination massive.

9h48 | COVID-19: 2 M$ pour le dépistage des travailleurs étrangers à Montréal-Trudeau

Le gouvernement fédéral a annoncé, lundi, qu'il s'est entendu avec la firme Dynacare pour mener des tests de dépistage de la COVID-19 et fournir des services de soutien aux travailleurs étrangers qui arriveront dans les prochaines semaines à l'aéroport Montréal-Trudeau en vue de la saison estivale.

9h18 | Du 19 au 25 avril, le SPVM a reçu 612 appels en lien avec l'application du décret de la Santé publique. Les policiers ont remis 820 constats ou RIG et, de ce nombre, 475 ont été émis pour le non-respect du couvre-feu.

7h28 | Début de la vaccination chez CAE

La vaccination en entreprise commence un peu plus tôt que prévu chez CAE à Montréal qui s’est portée volontaire pour devenir un pôle de vaccination contre la COVID, d’après ce qu’a appris Mario Dumont.

Photo d'archives

6h31 | L’automobile reprend ses droits malgré la troisième vague

Après une chute spectaculaire des déplacements sur nos routes au début de la pandémie, l’automobile est en train de reprendre ses droits au Québec. Plus de 80 % du trafic habituel est de retour, malgré le télétravail et la troisième vague.

6h22 | Virus: nouvelles restrictions en Thaïlande après un record de cas et de morts

La Thaïlande a mis en place lundi de nouvelles restrictions pour tenter de freiner une vague épidémique sans précédent de COVID-19 sur son territoire.

3h52 | L'Afrique du Sud reprend la vaccination au Johnson & Johnson

2h40 | France: rentrée scolaire des petites classes après trois semaines de fermeture pour lutter contre la pandémie

Les enfants des plus petites classes reprennent le chemin de l'école lundi en France, pour une rentrée scolaire qui s'annonce complexe, entre la montée en puissance des tests de dépistage du virus de la COVID-19 voulue par le gouvernement et le maintien d'un protocole sanitaire strict qui risque de provoquer de multiples fermetures de classes.

2h38 | Le Kazakhstan lance sa campagne d'inoculation avec son vaccin national

Le Kazakhstan a lancé lundi sa campagne de vaccination contre le coronavirus avec l'injection qu'a développé ce pays d'Asie centrale, baptisée QazVac, actuellement en phase III d'essais cliniques.

2h13 | Facebook retire la page d'un parlementaire à l'origine de désinformations

Facebook a supprimé la page d'un parlementaire australien, Craig Kelly qui, à plusieurs reprises, a répandu de fausses informations sur la pandémie de COVID-19, a annoncé lundi le géant américain des réseaux sociaux.

1h53 | COVID: l'Italie s'entrouvre, Draghi présente son plan de relance

Les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles rouvrent partiellement lundi en Italie, où le chef du gouvernement Mario Draghi doit présenter au Parlement son plan de relance financé par l'Union européenne.

0h45 | Les immigrés en «première ligne» des infections à la COVID