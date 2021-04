Grève au port de Montréal : Inquiétude en Estrie

Les débardeurs du port de Montréal ont mis leur menace de grève à exécution lundi matin. Ils ont passé la journée sur la ligne de piquetage plutôt qu'à leur poste de travail, paralysant l'un de rouage les plus important de l'économie de l'est du Canada. Même si l'intervention d'une loi spéciale devient de plus en plus probante, des entreprises de l'Estrie sont inquiètes et se préparent à toutes éventualités.

«Autant pour les matières qu’on importe que pour les produits qu’on exporte, notre économie dépend grandement du port de Montréal. Alors les gens sont inquiets et souhaitent un règlement rapide», a indiqué lundi à TVA Nouvelles le directeur général de Sherbrooke Innopole, Sylvain Durocher.

Pour Acier Simmons, c'est la réception de marchandise comme les tuyaux galvanisés et les armatures qui risque d'écoper a mentionné le directeur des ventes, Philippe Gosselin.

«Si la situation perdure, probablement qu’on va se tourner vers le port de Halifax et faire le reste du trajet par la voie terrestre. Mais ce sont des délais et des coûts supplémentaires», a-t-il admis.

Chaque semaine, la papetière Domtar de Windsor expédie de 30 à 50 conteneurs vers l'Europe, à partir du port de Montréal. «Actuellement on évalue différents scénarios comme l’exportation à partir de ports ailleurs au Canada ou aux États-Unis. C’est une logistique beaucoup plus compliquée», a souligné le directeur général de l’usine, Sylvain Bricault.

Si la grève des débardeurs se prolonge, les consommateurs en subiront aussi les conséquences avec des délais encore plus grands pour la réception d’électroménagers ou de piscines, par exemple. Le magasin Club Piscine de Sherbrooke doit encore recevoir 10 conteneurs de marchandise d'ici la fin de l'été.