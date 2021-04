La vaccination devancée pour les personnes avec un handicap

Les personnes présentant une incapacité motrice, intellectuelle ou liée à un trouble du spectre de l’autisme pourront réserver leur rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 dès mardi, soit un jour plus tôt que la date prévue.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Début de la vaccination chez CAE

Les Québécois concernés pourront donc s’inscrire à une plage horaire disponible sur le portail de Clic-Santé ou par téléphone à partir de 8 h le 27 avril, a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux.

«Il est ainsi possible de devancer l’ouverture de ce groupe prioritaire, initialement prévue le 28 avril, étant donné que la prise de rendez-vous des personnes présentant des maladies chroniques, qui a débuté le 23 avril, progresse plus rapidement que prévu», a précisé le ministère dans un communiqué, lundi après-midi.

La vaccination pourra se faire en clinique de vaccination ou encore en pharmacie. Les proches aidants de ces personnes sont également invités à prendre rendez-vous dès mardi.

Près de 250 000 personnes, et autant de proches aidants, devraient ainsi obtenir une première dose de vaccin contre la COVID-19.

Le ministère en a également profité pour rappeler que le vaccin d’AstraZeneca reste réservé à la population âgée de 45 ans et plus dans la province, malgré le dernier avis du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) qui le recommande maintenant aux personnes de 30 ans et plus.