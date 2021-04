Le budget fédéral adopté à la Chambre des Communes

Le gouvernement minoritaire du premier ministre Justin Trudeau a survécu lundi soir à un vote de défiance sur le budget au parlement, éloignant la perspective d'élections anticipées ce printemps.

Par 178 voix pour et 159 contre, les députés de la Chambre des Communes ont approuvé le budget de relance post-pandémie de 101,4 milliards de dollars sur trois ans, présenté la semaine dernière par le gouvernement libéral.

Le gouvernement Trudeau a pu compter sur le soutien du Nouveau parti démocratique (NPD), quatrième formation la plus importante aux Communes, qui avait annoncé ne pas vouloir provoquer d'élections en pleine pandémie.

Le budget pour l'année 2021-2022, commencée le 1er avril, devra encore être approuvé par le Sénat, chambre haute du Parlement, une formalité attendue plus tard cette semaine.

L'opposition pourrait encore tenter de faire chuter le gouvernement lors du vote sur une autre loi concrétisant l'entrée en vigueur du budget, attendue dans quelques semaines avant les vacances d'été.

Après cette échéance et une fois que la menace de la COVID-19 s'estompera, Justin Trudeau, largement en tête dans les sondages, pourrait être tenté à l'automne de provoquer des élections anticipées dans l'espoir de retrouver la majorité absolue au Parlement qu'il a perdue lors du scrutin d'octobre 2019.

La pièce maîtresse du budget prévoit un investissement de 30 milliards de dollars sur cinq ans pour établir un réseau de garderies publiques de grande «qualité» et à bas prix afin d'encourager la participation des femmes sur le marché du travail.

Quelque 17,6 milliards de dollars supplémentaires (11,6 milliards d'euros) doivent servir à «accélérer la transition verte» en aidant fiscalement les entreprises à réduire leur empreinte carbone ou en soutenant des projets de transport en commun dans plusieurs grandes villes du pays.

Principal parti d'opposition, les conservateurs ont voté contre le budget, tout comme les indépendantistes du Bloc québécois, et les Verts.

Après avoir atteint un montant record en 2020, le déficit budgétaire pour l'année en cours devrait être ramené à 154,7 milliards de dollars, soit 6,4% du PIB.

Le Bloc québécois vote contre

Le Bloc québécois a indiqué que tous les membres de son caucus avaient voté contre le budget fédéral du premier ministre Justin Trudeau.

Selon le chef de la formation, Yves-François Blanchet, le plan gouvernemental ne s’attaque pas suffisamment aux problèmes des aînés et du réseau de la santé.

«Justin Trudeau a brandi la menace d’élections pour faire adopter un budget qui abandonne les aînés et la santé. En pleine troisième vague, il s’agit d’une manœuvre cynique», a mentionné par voie de communiqué M. Blanchet.

«Le Bloc Québécois, quant à lui, n’a pas voté pour ou contre la tenue d’une élection, a-t-il poursuivi. Nous nous sommes positionnés sur un budget et celui-ci ne méritait pas notre appui puisqu’il laisse tomber les 65 ans et plus ainsi que le personnel soignant qui espérait des moyens financiers pour obtenir du renfort.»