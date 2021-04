L’étiquette du vaccin Johnson & Johnson mise à jour par Santé Canada

L’étiquette du vaccin Johnson & Johnson, dont les premières doses sont attendues cette semaine au pays, a été mise à jour lundi par Santé Canada afin de prévenir des risques secondaires encourus lors de son injection.

La notice du vaccin indique désormais les signes et les symptômes d’effets secondaires que les Canadiens pourraient ressentir après avoir reçu le vaccin, ainsi que les situations où les patients doivent consulter rapidement un médecin.

Cette mise à jour a été décidée après que quelques cas de caillots sanguins ont été signalés aux États-Unis lorsqu’une personne a reçu une dose de ce vaccin.

«Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec le fabricant et d’autres organismes de réglementation internationaux pour évaluer les données probantes les plus récentes et prend des mesures avant que le vaccin ne soit offert aux Canadiens», a ainsi indiqué le ministère dans une série de tweets partagée en après-midi.

Santé Canada a toutefois réitéré que «les avantages de la vaccination l’emportent sur ces risques très rares» et a appuyé l’utilisation de ce vaccin, tout comme elle l’avait fait pour celui d’AstraZeneca.

Le vaccin de Johnson & Johnson, recommandé pour les personnes de plus de 18 ans, a été autorisé le 5 mars dernier au Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau avait par ailleurs annoncé vendredi que les premières doses du vaccin devraient être livrées cette semaine, afin de commencer sa distribution en mai.