Ontario: une ado de 13 ans emportée par la COVID-19

Une adolescente de 13 ans est devenue, la semaine dernière, l’une des plus jeunes victimes de la COVID-19 au Canada.

• À lire aussi: Voici la liste complète des entreprises qui vaccineront

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: COVID-19: 2 M$ pour le dépistage des travailleurs étrangers à Montréal-Trudeau

Emily Victoria Viegas, une adolescente qui habitait à Brampton, en Ontario, est la plus jeune habitante de cette province à avoir succombé après avoir contracté le virus, le 22 avril. Il s’agit de la huitième victime de moins de 20 ans au pays depuis le début de la pandémie, selon des statistiques nationales.

Écoutez l’entrevue de Nimâ Machouf au micro de Richard Martineau sur QUB radio:

Son père, Carlos Viegas, un employé d’entrepôt, a raconté au «Globe and Mail» que sa conjointe a d’abord contracté le virus, avant de le transmettre à ses deux enfants, tandis que lui a été épargné. Mme Viegas s’est d’ailleurs retrouvée sous oxygène, à l’hôpital, avec de graves difficultés respiratoires.

Sa fille, Emily, a commencé à avoir des symptômes une semaine avant son décès, incluant de la toux, mais ne semblait pas autrement affectée, jusqu’à ce que son état se détériore peu à peu et que ses difficultés respiratoires empirent. Son père a cependant hésité à l’amener à l’hôpital, ceux-ci étant tellement débordés dans la région de Peel - l’un des secteurs les plus touchés par le coronavirus en Ontario - que les patients peuvent être transférés bien plus loin.

Sa fille s’est levée le matin du 22 avril, est allée à la salle de bain et est retournée se coucher, à tout jamais. Son frère a remarqué vers 9 h qu’elle ne bougeait plus du tout.

Les ambulanciers, appelés sur place, n’ont pu sauver l’adolescente. Selon les médecins, celle-ci aurait développé une pneumonie, en plus de la COVID-19.

«Pour vous dire la vérité, c’est devenu réel seulement quand je l’ai trouvée dans son lit. J’ai mis ma tête sur sa poitrine et je ne pouvais rien ressentir. Pas de battement de cœur. Pas de respiration. Rien», a raconté le père éploré au «Globe».

«Ça me fend le cœur. En tant que parent, je n’ai pas de mots. C’est horrible. Nous ne pouvons pas sous-estimer le sérieux de la COVID-19 et de ses variants», a commenté le maire de Brampton, Patrick Brown, en offrant ses condoléances à la famille à l’aide de son compte Twitter.

Une campagne de sociofinancement a été lancée en ligne sur le site GofundMe pour aider la famille à payer les funérailles. Celle-ci avait permis d’amasser plus de 54 000 $ en date de 10 h, lundi matin.

Pour apporter un soutien financier à la famille.