Plus d'exigences pour entrer dans l'industrie minière

L’industrie minière a besoin d’employés qualifiés, ce qui a forcé les compagnies à hausser leurs exigences pour l’embauche au cours des dernières années.

La plus récente analyse publiée par l’Institut national des mines révèle qu'en 2019, 33% des entreprises exigeaient un diplôme d’études professionnelles comme préalable à l’embauche pour un poste d’entrée.

Cette proportion était de 19% en 2016 et de 0% en 2013.À l’heure où le secteur minier est en profonde transformation, seuls les employés qualifiés pourront y accéder.

«Ça lance un message assez clair du niveau scolaire minimal à avoir pour entrer dans le secteur minier, c’est certain. J’espère que tous ceux qui veulent entrer dans ce secteur vont lire», a indiqué le chercheur Alexandre Nana de l’Institut national des mines, lundi en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le Cégep de Sept-Îles, qui offre notamment des formations en technologie minérale, maintenance et électronique industrielles, déploie beaucoup d'efforts pour se coller aux besoins de l’industrie.

«Même chose pour la formation continue. On développe des attestations d’études collégiales très liées aux besoins du milieu. Je pense ici à une attestation en traitement de minerai ou de chef de train. On est très à l’écoute de nos entreprises», a expliqué Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études du Cégep de Sept-Îles.

L’industrie minière investit elle-même beaucoup en formation de ses propres employés. En 2019, 2,38% de la masse salariale des entreprises québécoises y était consacrée, soit plus du double de ce que prescrit la loi.

«De plus en plus, les nouvelles technologies font leur place. Notre main-d’œuvre se doit d’être actuelle et d’apprendre tout au long de leur carrière», a indiqué le président-directeur général de l’Institut national des mines, Jean-François Pressé.