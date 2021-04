Une grosse et riche saison de «Ça finit bien la semaine»

La pandémie n’a pas ralenti Julie Bélanger et José Gaudet durant la dernière année.

Aux commandes de leur rendez-vous hebdomadaire «Ça finit bien la semaine» à TVA, les animateurs ont plutôt livré leur plus grosse saison depuis qu’ils sont en ondes.

Craintes dissipées

Le fait de ne pas pouvoir accueillir de spectateurs aurait pu déstabiliser le duo et changer la donne devant les caméras. Or, l’expérience s’est avérée plutôt positive.

«On a perdu notre public en studio et ça faisait partie de l’énergie sur le plateau, reconnaît Julie Bélanger. On avait une inquiétude au début et finalement, avec le public virtuel, au moins, on avait des gens avec nous qui étaient là pour interagir. [...] Ç’a amené quelque chose de nouveau.»

«Ce qu’on s’est rendu compte, surtout, c’est qu’en n’ayant pas de public en studio, il y a certains invités à qui, on dirait, ça enlevait une pression. Il y a une pression de performer qui était moins là; on tombait plus dans les confidences. Il y en a pour qui ç’a vraiment été un gros plus. Ultimement, on s’en est vraiment bien sorti.»

Des artistes généreux

En ces temps de confinement, pendant que le moral de plusieurs était à son plus bas, les invitations envoyées à «Ça finit bien la semaine» tombaient à point. Les artistes ont non seulement accepté avec enthousiasme, mais ils ont fait preuve d’une grande générosité, souligne le duo.

«On dirait que les gens étaient bien contents de sortir de la maison, de voir du monde, de pouvoir parler du métier, souligne Julie Bélanger. Il y en a plusieurs pour qui tout était arrêté depuis un an. [...] Il y avait comme une énergie de plus là-dedans et, avec le contexte, on dirait que les gens voulaient nous aider, nous en donner plus...»

«La chance d’avoir une longévité, dans le genre de show qu’on fait, c’est qu’on a créé des liens d’amitié avec plusieurs de nos artistes, donc il y a un lien de confiance», ajoute José Gaudet.

Plusieurs nouveaux visages sont aussi débarqués sur le plateau et, comme les personnalités habituées à participer à l’émission, ils ont raconté de belles choses. Car à «Ça finit bien la semaine», il n’y a pas d’arnaque, pas de pièges qui leur sont tendus.

«Bizarrement, c’est là que les vraies confidences arrivent. Quand t’essaies de pousser quelqu’un à te dire quelque chose, il peut se mettre sur les freins et partir la cassette du “showbizz”. Et on la connaît tout le monde, précise José Gaudet. Notre grand producteur dirait: “Vous faites pas peur à personne, vous deux.”»

Afin de clore en beauté leur huitième saison ensemble, Julie Bélanger et José Gaudet présenteront «Meilleurs moments: Ça finit bien la saison», le vendredi 30 avril, à 19 h, sur TVA.

Top 3 de leurs meilleurs moments

Parmi leurs belles rencontres de la dernière année à «Ça finit bien la semaine», les animateurs ont adoré l’«être exceptionnel» qu’est Pepe Munoz, se sont régalés du slam improvisé signé David Goudreault et ont hurlé de rire avec Jean-Marc Parent à la banque. Pas facile, donc, de choisir leurs moments les plus forts. Mais les voici:

- Ève Côté et son anecdote de venin de grenouille pour travailler sa féminité intérieure

«Ça n’avait pas de bon sens, se souvient José Gaudet. Si j’avais été dans une salle de spectacle, j’aurais dérangé le Quartier latin au complet. J’aurais voulu rire et crier comme j’aime le faire dans ma vie, mais évidemment, à la télé, tu te dis: “Ferme ta yeule, José.” [...] C’était spectaculaire.»

- La New New New New Dance d’Arnaud Soly

«C’est lui qui a parti cette bataille sur Instagram; il faisait des “moves” et Koriass s’en est mêlé, rappelle Julie Bélanger. Quand on l’a reçu, les scripteurs et les idéateurs ont eu l’idée de pousser ça plus loin. Rire comme ça... On l’a fait en une prise, on ne s’est pas pratiqués. On apprenait les mouvements au fur et à mesure que ça tournait.»

- Martin Matte et les bananes

«Ç’a été fou!», résume José. «Oui, Martin Matte avec les bananes, mais il y avait aussi des moments très touchants durant cette entrevue. On voyait le gars et non pas l’humoriste», précise Julie.