Voici la liste complète des entreprises qui vaccineront

Le blitz de vaccination en entreprise s’accélère dans la lutte contre la COVID-19. Depuis ce matin, CAE vaccine ses employés de 45 ans et plus, et dès la semaine prochaine, une vingtaine d’autres compagnies se joindront à l’effort québécois de vaccination massive.

Treize pôles de vaccination en entreprise, incluant CAE, ont déjà été divulgués par le ministre de la Santé, au début avril.

Christian Dubé en annonce dix nouveaux aujourd’hui, qui eux aussi, devraient être en fonction dès la semaine prochaine juste à temps pour le début mai.

Chaque pôle de vaccination en entreprise s’engage à vacciner 15 000 à 25 000 Québécois d’ici le mois d’août.

Les détails concernant la prise de rendez-vous seront annoncés ultérieurement. Les Québécois qui souhaitent se faire vacciner ne doivent pas communiquer directement avec les entreprises.

Nouveaux pôles de vaccination

Montréal

Saputo Inc (Nord-de-l’Île-de-Montréal)

TC Transcontinental (Est-de-l’Île-de-Montréal)

Pôle de vaccination Saint-Michel, un partenariat de Keurig Dr Pepper Canada, le Fonds de solidarité FTQ, McKesson Canada, le Groupe Cirque du Soleil et la TOHU (Est-de-l’Île-de-Montréal)

Laurentides

Airbus & Partenaires @Mirabel

Service de vaccination à l’auto Bell Textron (Laurentides)

Laval

Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO (Laval)

Montérégie

Alliance métallurgique Rio Tinto Fer et Titane/ArcelorMittal (Sorel-Tracy/Contrecoeur)

Hydro-Québec, Intact avec la participation de la Faculté de médecine vétérinaire de l’UdeM (Montérégie-Est)

Capitale-Nationale

Pôle de vaccination Biscuits Leclerc – Parc industriel François Leclerc (Saint-Augustin-de-Desmaures)

Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale

Pôles de vaccination déjà annoncés

Montréal

Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO

Société des alcools du Québec

CAE

Merck Canada – Novartis Canada et autres partenaires de l’industrie pharmaceutique

YUL (Aéroports de Montréal – Bombardier – Air Canada)

Montérégie

Pratt & Whitney Canada (Longueuil)

CEZinc – Glencore – Collège de Valleyfield – Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (Salaberry-de-Valleyfield)

Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO (Brossard)

Chaudière-Appalaches

Pôle de la coopération Desjardins et ses partenaires du grand Lévis

Estrie

BRP (Valcourt)

Centre-du-Québec

Cascades (Kingsey Falls)

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Centre de vaccination Rio Tinto Aluminium Saguenay-Lac-St-Jean

Produits forestiers Résolu & Cégep de St-Félicien – Haut-Lac-Saint-Jean (Saint-Félicien)

Côte-Nord

Industrie Côte-Nord (en collaboration avec RioTinto IOC, ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada, Aluminerie Alouette et Minerai de fer Québec)