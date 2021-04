COVID-19 : La Nouvelle-Écosse entre en confinement

Rattrapée par une troisième vague qui a déferlé plus vite que jamais en Nouvelle-Écosse, la province entrera en confinement dès mercredi pour tenter de ralentir la prolifération du virus.

«Nous devons reprendre le contrôle sur le virus», s’est exclamé le premier ministre Iain Rankin en annonçant une série de mesures, dans la foulée de l’annonce d’un nouveau record de 96 cas de COVID-19, presque tous concentrés dans la région d’Halifax.

Rassemblements interdits, déplacements non essentiels à éviter, écoles à la maison, fermeture des gyms, salles à manger et musées, réduction de la capacité d’accueil des commerces à 25 % ; la Nouvelle-Écosse a serré la vis drastiquement mardi, après des annonces plus timides dans les derniers jours.

«Ce n’est pas le moment pour des demi-mesures. Nous avons besoin d’actions fortes et rapides pour expulser ce virus de notre province», a justifié M. Rankin.

En parallèle, le gouvernement fédéral a annoncé le déploiement de 60 militaires pour aider au dépistage dans la région d’Halifax.

Pour une troisième journée de suite, la province des Maritimes a battu un record d’infections journalières. Au total, 344 cas ont été répertoriés dans la province au cours de la dernière semaine.

Ce nombre peut sembler peu élevé vu du Québec, mais est significatif dans une province qui ne cumule que 2218 infections à ce jour. C’est donc dire que 15,5 % des cas détectés dans en Nouvelle-Écosse en plus d’un an l’ont été dans la dernière semaine.

Notons au passage que la province voisine, le Nouveau-Brunswick, a dévoilé 24 cas et 1 décès de plus, des nombres là aussi à la hausse.

Amélioration

Pendant ce temps, la décrue s’est poursuivie au centre du pays. En Ontario, le gouvernement a fait état de 3265 nouvelles infections, confirmant ainsi la tendance à la baisse du nombre d’infections.

Le système de santé de la province, complètement débordé dans le Grand Toronto, a aussi eu droit à une rare bonne nouvelle. Pour la toute première fois depuis le 7 avril dernier, le nombre de patients infectés par la COVID-19 aux soins intensifs a légèrement fléchi. On en dénombre maintenant 875, soit deux de moins que la veille.

Cependant, 65 lits de plus sont occupés dans les hôpitaux par des patients terrassés par le virus, pour un record de 2336 patients alités.

Rappelons que l’Ontario a finalement réclamé l’aide des Forces armées canadiennes et de la Croix-Rouge, lundi, et que la province attendait des renforts médicaux ne provenance de Terre-Neuve-et-Labrador mardi après-midi. Le gouvernement manitobain a fait un appel aux retraités du milieu de la santé pour aider en Ontario.

De l’aide internationale a également été demandée par la ministre Elliott.

«Nous avons fait quelques demandes aux États-Unis et nous attendons toujours des détails de leur part, mais nous nous sommes également tournés vers d'autres pays, comme les Philippines par exemple, et attendons toujours des nouvelles» a-t-elle indiqué.

La situation au Canada

Ontario: 452 126 (7964 décès)

Québec: 346 596 cas (10 898 décès)

Alberta: 184 840 cas (2067 décès)

Colombie-Britannique: 127 048 cas (1571 décès)

Saskatchewan: 40 401 cas (482 décès)

Manitoba: 38 025 cas (968 décès)

Nouvelle-Écosse: 2215 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1885 cas (36 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1062 cas (6 décès)

Nunavut: 472 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 177 cas

Yukon: 81 cas (2 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 51 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 194 186 cas (24 065 décès)