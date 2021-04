Les développements sur le coronavirus du 27 avril 2021

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

DERNIER BILAN 23h15

PLANÉTAIRE

Cas: 148 335 023

Morts: 3 131 405

Rétablis: 85 961 051

ÉTATS-UNIS

Cas: 32 173 383

Morts: 573 361

CANADA

Ontario: 452 126 (7964 décès)

Québec: 346 596 cas (10 898 décès)

Alberta: 184 840 cas (2067 décès)

Colombie-Britannique: 127 048 cas (1571 décès)

Saskatchewan: 40 401 cas (482 décès)

Manitoba: 38 025 cas (968 décès)

Nouvelle-Écosse: 2215 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1885 cas (36 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1062 cas (6 décès)

Nunavut: 472 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 177 cas

Yukon: 81 cas (2 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 51 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 194 186 cas (24 065 décès)

NOUVELLES

22h49 | Google, géant de la publicité toujours en mode conquête

La pandémie a fait tourner à plein régime le moteur de Google, la publicité, et le monde qui se dessine en sortie de crise sanitaire s'annonce tout aussi favorable pour le groupe, grâce à sa capacité à capitaliser sur les nouvelles habitudes numériques des consommateurs.

22h23 | COVID-19: L'Ontario cherche des renforts jusqu'aux Philippines

Désespéré par la situation critique dans ses hôpitaux, l'Ontario cherche par tous les moyens à trouver plus de personnel, y compris en sollicitant des pays aussi lointains que les Philippines.

21h53 | Vaccin AstraZeneca : la mort d’une Québécoise par thrombose confirmée

Alain Serres a confirmé mardi soir «avec une énorme peine» le décès par thrombose de son épouse, Francine Boyer, une femme de 54 ans qui avait reçu le vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19.

21h21 | COVID-19: deux zones différentes sur la Côte-Nord?

Des élus de l’est de la Côte-Nord où les cas de COVID-19 apparaissent au compte-goutte depuis les dernières semaines s’impatientent. Les préfets de Sept-Rivières et de la Minganie ont réclamé mardi l’instauration de paliers d’alerte distincts dans leur région.

21h01 | Le variant indien détecté dans «au moins 17 pays», selon l'OMS

Le variant dit indien du coronavirus, soupçonné d'avoir plongé l'Inde dans une crise sanitaire majeure, a été détecté dans «au moins 17 pays», a annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

20h20 | Audiences sur le CHSLD Laflèche: «J’avais le goût de casser les fenêtres»

Journée attendue, mardi, au Palais de justice de Shawinigan, en Mauricie, dans le cadre de l’enquête publique du coroner sur les décès en CHSLD. La fille d’une résidente emportée par la COVID-19 à l’établissement Laflèche est venue témoigner du désespoir qu’elle vivait au printemps 2020 alors qu’elle était incapable de rejoindre sa mère, atteinte du virus.

19h26 | Une dose de vaccin anti-COVID réduit de presque 50% la transmission au sein d'un ménage

Une seule dose de vaccin Pfizer ou AstraZeneca permet de réduire la transmission du coronavirus jusqu'à près de moitié au sein d'un même foyer, où le risque de contagion est élevé, selon une étude de l'agence publique de santé anglaise (PHE).

18h49 | Vaccin AstraZeneca: le milieu médical veut se faire rassurant

Après l’annonce d’un premier décès au Québec à la suite d’une thrombose provoquée par le vaccin d’AstraZeneca, les experts de la santé veulent se montrer rassurants envers son utilisation.

18h16 | Une bulle profitable pour l'économie de Shawinigan

Les séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) représentent une bouffée d'air frais économique pour Shawinigan, en Mauricie, principalement dans le secteur hôtelier.

18h05 | Des cégépiens au chevet virtuel des aînés

Une cinquantaine d’étudiants en technique de travail social au Cégep de Trois-Rivières, en Mauricie, terminent actuellement un stage tenu entièrement à distance. Leur mission: accompagner des aînés et autres personnes en situation de vulnérabilité, par téléphone.

17h55 | La France espère des concerts-tests en mai, après l'expérimentation à Barcelone

Le Syndicat spectacle musical et de variété français espère que des concerts-tests pourront se tenir en France «courant mai» au regard des résultats encourageants d'une expérimentation similaire à Barcelone rendus publics mardi.

17h45 | COVID-19: la courbe se stabilise dans la grande région de Québec

En plus d’observer une légère remontée des cas pour une deuxième journée de suite, repassant au-dessus des 200 nouvelles infections quotidiennes, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches déplorent six nouveaux décès liés au virus.

17h03 | Les tests rapides sont arrivés au Saguenay

Des tests rapides de dépistage à la COVID-19 sont disponibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean en clinique privée depuis mardi.

16h53 | Enquête parlementaire à haut risque pour Bolsonaro

La gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement Bolsonaro sera scrutée dans les moindres détails par une commission d'enquête installée mardi au Sénat brésilien, de quoi menacer les projets de réélection du président d'extrême droite l'an prochain.

16h25 | Le bilan s’alourdit dans le Bas-Saint-Laurent

Avec 48 nouvelles infections en 24h, le bilan de cas du Bas-Saint-Laurent inquiète tellement que le Dr Horacio Arruda a réitéré qu'un resserrement des mesures pourrait être envisagé si la situation ne s'améliore pas.

16h04 | Pas de retour à la normale dans les cégeps ou les universités avant 2022

Il ne faut pas s’attendre à un retour à la normale avant 2022 dans les cégeps ou les universités, a affirmé mardi la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, annonçant un plan d’action en santé mentale qui se mettrait en branle à la rentrée.

15h57 | Harry et Meghan vont participer au concert caritatif «Vax Live»

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle vont coprésider un concert caritatif visant à doper la vaccination contre la COVID-19 dans le monde, baptisé «Vax Live», auquel les époux Biden prendront part également, ont annoncé mardi les organisateurs de l’événement.

AFP

15h28 | Faux arguments à l'appui, une école de Miami interdit le vaccin à ses enseignants

Une école privée de Miami a interdit à ses enseignants de se faire vacciner contre la COVID-19, en brandissant des arguments non fondés selon lesquels le contact avec des personnes vaccinées serait nocif pour les enfants.

15h17 | Enquête ouverte après une fête géante à Paris

Une enquête a été ouverte lundi après une fête, visiblement improvisée, dans un parc à Paris, à laquelle plusieurs dizaines de personnes ont participé dimanche sans respecter les gestes barrières, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Paris.

15h04 | La vaccination étendue aux femmes enceintes

Le premier ministre François Legault a annoncé, mardi, l’ouverture de la vaccination contre la COVID-19 aux femmes enceintes dès mercredi, donnant ainsi suite à une recommandation du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ).

13h28 | Premier décès lié au vaccin AstraZeneca au Québec

Une première Québécoise est décédée d'une thrombose cérébrale après avoir reçu une dose du vaccin d'AstraZeneca, a annoncé mardi le Dr Horacio Arruda. Cet événement tragique ne remet toutefois pas en question la stratégie de Québec.

13h02 | Une manifestation anti-mesures sanitaires au stade olympique inquiète

Québec solidaire s’inquiète de la tenue, samedi, d’une manifestation de militants opposés aux mesures aux abords du Stade olympique, à Montréal, lieu d’une mégaclinique de vaccination contre la COVID-19.

12h52 | Le couvre-feu repoussé à 21h30 à Montréal et Laval

Les Montréalais et les Lavallois pourront souffler un peu. Le couvre-feu est repoussé à 21h30 sur l’Île-de-Montréal et à Laval à compter de lundi prochain.

12h49 | Fini le masque en extérieur aux États-Unis, sauf dans des foules

Les Américains vaccinés contre la COVID-19 n'ont plus besoin de porter de masque en extérieur, sauf lorsqu'ils se trouvent dans des foules, ont annoncé mardi les autorités sanitaires, marquant un nouveau pas vers un progressif retour à la normale aux États-Unis.

12h16 | Amélioration en Ontario, un record en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a continué à voir déferler la troisième vague avec un nouveau record de cas de COVID-19, mardi, tandis que la décrue se poursuit en Ontario et au Québec.

11h44 | Les Forces armées déployées en Nouvelle-Écosse

En réponse à une augmentation importante des cas de COVID-19, la Nouvelle-Écosse recevra l’aide d’une soixantaine de militaires, envoyés par Ottawa, pour l’aider à accélérer la campagne de dépistage de cas.

11h | 899 cas et 14 décès au Québec

Le Québec rapporte 899 cas de COVID et 14 décès, portant le total à 346 596 personnes infectées et 10 898 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province rapportait 889 et 8 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 AVRIL 2021

- 346 596 personnes infectées (+899)

- 10 898 décès (+14)

- 667 personnes hospitalisées (+3)

- 170 personnes aux soins intensifs (+3)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 417 pour un total de 8 504 682

- 45 757 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 916 897

10h21 | COVID-19 en Inde: des corps incinérés sur un stationnement de Delhi

«J’ai perdu le compte», soupire Sanjay, un prêtre administrant les derniers sacrements d’un énième défunt dans un crématorium de Delhi, tellement saturé que ses funestes activités s’étendent désormais jusque sur le parking adjacent.

10h20 | COVID-19: des campus à moitié remplis cet automne dans les cégeps et les universités

Québec «souhaite la tenue d’un maximum d’activités en présence» sur les campus des cégeps et des universités cet automne, mais le maintien d’une distance d’un mètre entre les étudiants ne permettra pas de retour à 100% en présentiel pour tous, préviennent des acteurs du réseau collégial.

10h15 | Près de 8 milliards $ à tirer d'un impôt exceptionnel de pandémie

Un impôt spécial de pandémie visant les grandes entreprises qui se sont enrichies en 2020 permettrait de renflouer les coffres du gouvernement fédéral de 8 milliards $, estime le Directeur parlementaire du budget (DPB) dans un rapport dévoilé mardi.

9h15 | La France expérimente une passe sanitaire avant d'embarquer dans les avions

À l'aéroport parisien d'Orly est expérimenté depuis jeudi la «passe sanitaire» pour les passagers embarquant pour la Corse, un sésame qui doit faciliter la reprise du trafic tant attendue pour l'été.

8h48 | Les PME demandent plus de temps pour rembourser les prêts

Les propriétaires de petites et moyennes entreprises du Québec, pessimistes à l'idée de voir la pandémie se terminer avant 2022, souhaitent allonger les délais de remboursement des prêts accordés par le gouvernement Legault.

8h20 | Payés pour se faire dépister: «Je trouve ça fort de café!»

Mario Dumont ne décolère pas contre les travailleurs de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner contre la COVID. Il y en aurait environ le tiers dans la province.

7h52 | Hôtel Sofitel: la pandémie fait perdre leurs avantages aux employés

Les salariés de l’hôtel Sofitel à Montréal se voient dépouillés de leurs avantages sociaux pendant la pandémie de COVID-19, alors que l’employeur refuse de conclure une lettre d’entente pour protéger les statuts d’emploi, selon le syndicat des Métallos.

7h25 | Russie : l'espérance de vie recule de près de 2 ans avec la pandémie

L'espérance de vie à la naissance des Russes a reculé en 2020 pour la première fois en près de 20 ans sous l'effet du coronavirus, de près de 2 ans, selon des statistiques du ministère de la Santé publiées mardi.

7h10 | COVID-19: la Belgique ferme ses frontières aux voyageurs d'Inde, Brésil et Afrique du Sud

6h45 | «Aucun signe» de contagion après un concert-test de 5000 personnes à Barcelone fin mars

Il n'y a eu «aucun signe» de contagion suite au concert-test de rock qui s'est tenu le 27 mars à Barcelone, en Espagne, avec 5000 spectateurs dansant masqués mais sans distance, ont affirmé mardi les organisateurs.

6h34 | Une «prime vaccin» offerte aux 13 800 salariés d’Olymel

C’est l’ensemble des quelque 13 800 employés chez Olymel, partout au Canada, qui pourra recevoir 50 $ en échange de preuves de vaccination.

5h42 | La Russie dénonce le refus «politique» du Brésil d'importer son vaccin

Les concepteurs du vaccin russe Spoutnik V contre le coronavirus ont dénoncé mardi le refus selon eux «politique» du régulateur brésilien d'autoriser l'importation de ce vaccin, annoncé la veille.

5h30 | Vaccination contre la COVID-19: il faut un congé payé pour tous

Le Québec est durement frappé par la troisième vague. Le délestage reprend de plus belle dans plusieurs régions et on craint à nouveau un dépassement des capacités hospitalières.

5h11 | Les mesures d'urgence prolongées, mais le retour en classe au primaire à Québec

Les résidents des zones rouge foncé devront encore patienter avant de pouvoir profiter d’un allégement des consignes sanitaires.

5h00 | Épidémie d’heures supplémentaires

Après le Sommet du G-7 en 2018 et les inondations majeures en 2019, ce fut au tour de la pandémie de forcer les policiers de la Sûreté du Québec à accumuler un nombre impressionnant d’heures supplémentaires l’année dernière.

2h19 | L'Australie suspend les vols en provenance d'Inde

1h58 | L'aide internationale commence à arriver en Inde

L'aide internationale promise à l'Inde submergée par une deuxième vague épidémique dévastatrice, a commencé à arriver avec de premières cargaisons de matériel médical et d'oxygène en provenance de Grande-Bretagne parvenues mardi matin à New Delhi.