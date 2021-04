Un couple au secours des bébés secoués lourdement handicapés

Malgré toutes les campagnes de prévention menées ces dernières années auprès des parents, des bébés sont secoués et conservent de graves séquelles.

Depuis quelques années, un couple de l'Estrie a décidé d'adopter trois enfants lourdement handicapés, dont une qui a 10 ans.

«Elle est née parfaite, vraiment parfaite», se désole sa mère adoptive, qui doit témoigner dans l'anonymat pour protéger sa fille et respecter la loi de la DPJ.

Un grave événement s'est produit alors qu'elle avait seulement 4 mois. Un de ses parents biologiques l'a secouée lui causant d'importantes séquelles.

«Elle a un côté du corps paralysé et est aveugle», nous dit-elle, en caressant son visage pendant qu'elle gémit dans son lit.

Malgré ces lourds handicaps, le couple a choisi de l'adopter à l’âge de 2 ans.

«Je crois au lien de filiation. On tenait mordicus à lui donner une famille.»

Avant elle, ils ont adopté deux autres enfants handicapés dont une qui est décédée il y a cinq ans au Phare Enfants et Familles à Montréal.

Elle est morte à l’âge de 8 ans, à la suite de nombreux problèmes de santé parce qu'elle a aussi été secouée.

La mère adoptive qui fait preuve d'un grand dévouement revient quelques fois au Phare pour obtenir un peu de répit, mais la majeure partie du temps ils en prennent soin à la maison.

Une préposée vient à l'occasion. Ils aimeraient avoir un peu plus d'aide.

Elle veut nous rassurer. Elle n'est pas en colère parce que cet enfant a été secoué. Cela ne servirait à rien.

«Je tente de lui donner la plus belle vie possible. C'est tout.»

Interventions chirurgicales

Entre avril 2020 et la fin de janvier 2021, la clinique sociojuridique du CHU Ste-Justine a recensé cinq situations de trauma crânien reliées au syndrome du bébé secoué.

C'est sensiblement le même nombre chaque année. Le neurochirurgien Alexandre Weil doit opérer certains de ces poupons dont le sang s'est répandu dans le cerveau.

«Les veines à l'extérieur du cerveau peuvent déchirer et causer un hématome et des lésions cérébrales», explique-t-il. Le cerveau d'un bébé bouge dans le crâne. S'il est secoué pendant quelques secondes, sa tête se balance rapidement d'avant en arrière et le cerveau frappe contre la boîte crânienne comme un coup de fouet.

20 à 30 % de ces bébés agressés meurent rapidement. Les deux tiers ont de graves problèmes.

«Ces enfants-là peuvent avoir d'importants troubles cognitifs, neurologiques, être aveugles. Ils peuvent avoir des problèmes de motricité et souffrir de paralysie cérébrale», ajoute le docteur Weil.

Éviter d’autres drames

C'est pour éviter d'autres drames que cette maman adoptive témoigne.

«On est en pleine pandémie de COVID, dans une période de grand stress. La pression financière est énorme. Si votre bébé pleure et que vous n'en pouvez plus, prenez un court moment de repos pour ne pas passer à l'acte.»

Et dire que ces enfants auraient pu être comme les autres. Heureusement elles ont rencontré des parents adoptifs avec de grands cœurs.

«Ces enfants sont tellement résilients, pourquoi est-ce qu'on chialerait?»