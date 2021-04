Une manifestation anti-mesures sanitaires au stade olympique inquiète

Québec solidaire s’inquiète de la tenue, samedi, d’une manifestation de militants opposés aux mesures aux abords du Stade olympique, à Montréal, lieu d’une mégaclinique de vaccination contre la COVID-19.

«Le droit de manifester, je le respecte, mais il y a [aussi] les droits des travailleurs : ils ont le droit d’aller travailler en santé et sécurité, en paix », a indiqué le député d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, mardi.

L’évènement intitulé «Québec debout!» et annoncé sur Facebook, entre autres, doit se tenir le 1er mai aux abords du Stade olympique. Déjà, plus de 300 personnes ont annoncé leur intention d’y participer sur le réseau social et au moins 700 autres se disent intéressés à s'y rendre.

Selon Alexandre Leduc, ces manifestants «se trompent de cible».

«Ce n'est pas la bonne cible d'aller manifester aux abords du Stade olympique, aux abords d'un centre de vaccination massive et moi, j'en appelle au civisme, au civisme des personnes qui prévoient aller manifester ce samedi», a-t-il martelé.

Le stade olympique est l’un des lieux choisis par le gouvernement pour accueillir une mégaclinique de vaccination. Le premier ministre du Québec, François Legault, y a d’ailleurs reçu son vaccin contre la COVID-19.