Baisse de loyer en raison de la pandémie

Un locataire a obtenu gain de cause pour une réduction de 200$ par mois parce qu’en raison de la pandémie il n’avait plus accès à certains services.

La piscine, la salle de billard et la salle d’entrainement de son immeuble ont été fermées pendant plusieurs mois pour suivre les consignes du gouvernement.

La juge a forcé le propriétaire à verser environ 200 dollars par mois à son locataire qui payait son loyer 1875$ mensuellement.

«Puique, nous sommes en pandémie et c’est une force majeure. Si le propriétaire s’enrichit parce qu’il n’offre plus le service, il doit rembourser cet enrichissement-là », mentionne Me François-David Bernier de passage à l’émission À Vos Affaires avec Pierre-Olivier Zappa.

Une décision similaire avait d’ailleurs été prise il y a quelques jours dans une résidence pour personnes âgées.

Selon l’avocat, cette décision de la juge ouvre la porte à d’autres contestations dans des RPA ou dans des condos qui ne peuvent offrir tous les services en raison de la pandémie.

«Ça s’est déjà vu qu’on a vu des controverses jurisprudentielles, qu’un juge dise blanc et un autre dit noir, donc ce n’est pas garanti qu’un autre juge irait dans le même sens», mentionne Me François-David Bernier.

Par contre, avant de penser contester son loyer, l’avocat recommande de vérifier si le propriétaire s’enrichit au détriment des locataires parce que s’il n’y a pas d’enrichissement, puisque nous sommes en pandémie et c’est considéré comme une cause majeure, il sera très difficile d’obtenir gain de cause.